إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
بلوم على منى زكي.. أبرز ما قاله محمد صبحي عن فيلم الست وواقعة السائق
أبوها العاطل ضربها لحد الموت .. أسرة الطفلة ماجدة : متستاهلش كدا وعايزين حقها | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الري: خطة مصر 2050 ترتكز على التحول الرقمي وإدارة المياه الذكية

أمل مجدى

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف تحديث الاستراتيجية المصرية للموارد المائية لعام 2050، وعرض الإطار العام لتلك الاستراتيجية بعد التحديث، وعلاقتها بالخطة القومية للموارد المائية لعام 2050.

وتم خلال الاجتماع عرض مقترحات إدماج محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 ضمن الخطط التنفيذية للاستراتيجية، والاتفاق على الشروط المرجعية المقترحة لتكليف استشاري لصياغة الاستراتيجية والخطط التنفيذية المتوافقة مع هذا الإطار.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الاستراتيجية يجب أن يشتمل على مراعاة مستهدفات رؤية مصر 2030وإستراتيجية تغير المناخ 2050 بما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع إدماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها فى مجال المياه، وإدماج المفاهيم الخاصة بالتوسع فى معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والتحول الرقمى والإدارة الذكية للمياه، ومراعاة تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه فى مصر، والربط بين مؤشرات استراتيجية الموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

كما أشار الوزير لأهمية إدراج مبادئ الحوكمة لتوضيح أدوار المؤسسات المختلفة، و وضع خطط تنفيذية واضحة سواء لجهات الوزارة أو للوزارات والجهات الشريكة لتحديد أدوارها في تنفيذ هذه الخطط، مع وضع معايير واضحة لمتابعة وتقييم مدى تحقيق أهداف الاستراتيجية.

وزارة الري وزير الري الري والموارد المائية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

الهبّاش: الشعب الفلسطيني باقٍ ومرابط.. والقدس ستظل بوابة نهوض الأمة

ارتفاع عدد قتلى السيول في المغرب إلى 37 شخصا

ارتفاع عدد وفيات السيول في المغرب إلى 37 شخصا

جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

