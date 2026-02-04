نائب محافظ مطروح يتابع انتظام الباعة داخل السوق العمومي بعد تطويره

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح يرافقه اللواء محمد الصحصاح رئيس مركز ومدينة مطروح سوق مطروح العمومي لمتابعة انتظام الباعة داخل السوق والوقوف على مدى جاهزيته تمهيدًا لافتتاحه بشكل كامل أمام المواطنين.

جاء ذلك بحضور الرائد أشرف بيومي وكيل شرطة المرافق بمديرية أمن مطروح، وأعضاء اللجنة المشكلة للإشراف على السوق برئاسة ناصر النجار نائب رئيس المدينة.

وتفقد نائب المحافظ أعمال التجهيز النهائية والتوسعه داخل السوق، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتنظيم المقرر، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للباعة والمترددين على السوق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع عودة الإشغالات إلى شوارع وسط المدينة.

وأكد نائب محافظ مطروح أن افتتاح السوق يأتي في إطار خطة المحافظة لتنظيم الأسواق والقضاء على العشوائيات، وتوفير بديل حضاري يليق بأهالي مدينة مرسى مطروح، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام العمل وتحقيق الهدف المرجو منه تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة الإسراع في الانتهاء من تجهيزات سوق مطروح العمومي وضمان انتظام العمل به.