إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى "الذنب"
بلوم على منى زكي.. أبرز ما قاله محمد صبحي عن فيلم الست وواقعة السائق
أبوها العاطل ضربها لحد الموت .. أسرة الطفلة ماجدة : متستاهلش كدا وعايزين حقها | خاص
أخبار العالم

وزير الخارجية: البرلمان العربي منصة جامعة للتعبير عن تطلعات شعوب الأمة

فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥،  محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار دعم العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تقدير مصر للدور الذي يضطلع به البرلمان العربي باعتباره منصة جامعة للتعبير عن تطلعات الشعوب العربية، وعنصرا داعما لتعزيز المواقف العربية المشتركة، مشيرا إلى أهمية دور البرلمان العربي في تكريس حضور عربي فاعل ومتوازن على الساحة الدولية.

وشدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تطوير آليات عمل البرلمان العربي، والارتقاء بأدائه المؤسسي، بما يعزز قدرته على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ويسهم في توحيد الرؤى البرلمانية العربية إزاء القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية.

كما تناول اللقاء أهمية توسيع دور البرلمان العربي في دعم مسارات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدول العربية، وتعزيز التواصل بين الشعوب العربية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار في المنطقة. وأعرب الوزير عبد العاطي عن الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع رئاسة البرلمان العربي خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من القناعة بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز المصالح العربية الجماعية.

