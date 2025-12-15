أب بلا قلب.. عاطل ينهي حياة ابنته في كفر الشيخ

تجرد أب في محافظة كفر الشيخ من مشاعر الأبوة والإنسانية، وانهال ضرباً على ابنته البالغة من العمر 12 عاماً، وتوفيت أثناء رحلة علاجها بمستشفى كفر الشيخ متأثرة بإصابتها.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

وتبين من خلال التحريات والمعلومات الأولية أن م.ر 36 سنة، بدون عمل، مقيم بقرية المثلث مركز الرياض، أقدم على ضرب ابنته ماجدة 12 سنة بعصا خشبية غليظة، لمعاقبتها.

وجرى نقل الطفلة المجني عليها إلى المستشفى منذ عدة أسابيع، وتوفيت متأثرة بإصابتها المتعددة.

ألقى ضباط المباحث القبض على الأب المتهم، وأخطرت جهات التحقيق.