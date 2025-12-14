جولة ليلية.. محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من الشوارع لمتابعة الخدمات

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في جولة ليليّة، اليوم الأحد، عددًا من شوارع وميادين المحافظة، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على أعمال التطوير الجارية، وتعزيز الانضباط بالشوارع، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشملت الجولة المرور على عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة مستوى النظافة العامة، وحالة المرافق، وأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك، وتوسعة بعض الشوارع، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين، وتحقيق السيولة المطلوبة.

وجه محافظ كفرالشيخ بسرعة استكمال أعمال التطوير الجارية، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وإزالة أي معوقات تعوق حركة المواطنين، مع الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، والحفاظ على المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.

كما شدد محافظ كفرالشيخ على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، والتأكيد على جمع المخلفات أولًا بأول، ورفع كفاءة المساحات والفراغات العامة، بما يسهم في تحسين البيئة الحضرية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وجّه محافظ كفرالشيخ برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة، ومراجعة أعمدة ووصلات الكهرباء، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، في ضوء تنفيذ خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على المتابعة الدورية لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.