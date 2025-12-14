قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الجيزة تشن حملاتها على الفريزة والنباشين وعربات الكارو بعدة مناطق

ضبط النباشين
ضبط النباشين
أحمد زهران

كلّف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز، بتكثيف الحملات الميدانية الليلية لمواجهة مخالفات فرز القمامة والعربات الكارو والتروسيكلات ، وضبط المخالفين وتحسين مستوى النظافة.

وفي ضوء التكليف قاد اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة حملة موسّعة بالتنسيق مع حي الهرم ، وشرطة المرافق، شملت شوارع اللبيني والمريوطية بنطاق مناطق فيصل والهرم لمواجهة أعمال “الفريزة” والنباشين ومنع إلقاء المخلفات والرتش بالطريق العام.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 تروسيكلات و 4 عربات كارو، إضافة إلى 20 جونة محملة بمخلفات فرز عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بالاضافة الي تنفيذ حملة مماثلة بحي العجوزة اسفرت عن ضبط 2 عربه كارو محملة بمخلفات الرتش وتم التحفظ عليها واخري بمساكن الرماية والهضبة اسفرت عن ضبط 2 تروسيكل الي جانب ضبط سيارة تقوم بإلقاء المخلفات بنفق وادي الملوك بمركز كرداسة وذلك من خلال الأحياء والمراكز المعنية.

ضبط تروسيكلات اخبار الجيزة محافظة الجيزة

