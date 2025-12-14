محافظة الجيزة: حملات دورية لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود احياء إمبابة والمنيرة الغربية في تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة وذلك في إطار الحفاظ على السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت حملات حي إمبابة التي نُفذت بشوارع العامل الأول، ومحمد حجازي، وترعة السواحل، والوحدة، وعدد من الشوارع المتفرعة، عن رفع 150 حالة إشغال متنوعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذ حي المنيرة الغربية حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع الصفطاوي، أسفرت عن رفع 200 حالة إشغال، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات بشكل يومي بكافة الأحياء، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات تعوق حركة المواطنين أو المركبات، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.

تابع الحملات اشرف بكر رئيس حي إمبابة ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية.