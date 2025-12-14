سكرتير عام محافظة الجيزة يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والخطة الاستثمارية

ترأس محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة، اجتماعًا لبحث موقف تقنين أراضي الدولة ونسب البت في الطلبات المقدمة والتأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية وطلبات التقنين .

وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف الجهود للانتهاء من فحص ملفات التقنين، والالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة، مع المتابعة الدورية لمعدلات الأداء وتذليل أية معوقات تعترض سير العمل، بما يحقق الصالح العام ويمنع أي تعديات على أملاك الدولة.

كما تناول الاجتماع متابعة موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، حيث تم استعراض نسب التنفيذ الفعلية للمشروعات المدرجة بالخطة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال، مع مراعاة تطبيق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاعتمادات المالية وتحقيق مردود خدمي وتنموي يعود بالنفع على المواطنين.

حضر الاجتماع سكرتيري الأحياء والمراكز والمدن، وممثلي مديريات الإسكان والطرق، والمكتب الهندسي، ومدينة الجيزة.