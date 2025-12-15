محادثات برلين تواجه عقدة دونيتسك وسط ضغوط أمريكية على كييف لإنهاء الحرب

كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا الجانب الأوكراني، خلال محادثات السلام الجارية في العاصمة الألمانية برلين، بضرورة الموافقة على سحب قواته من إقليم دونيتسك شرقي البلاد، باعتبار ذلك أحد الشروط الأساسية لأي اتفاق محتمل يهدف إلى وضع حد للحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وأوضح مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الوفد الأوكراني لم يبدِ موافقة فورية على الطرح الأمريكي، مطالبًا بمواصلة المشاورات والنقاشات، في ظل تعقيدات كبيرة لا تزال تحيط بملف الأراضي.

وأكد مصدر ثانٍ مطلع على مجريات المحادثات أن الخلافات حول السيطرة الإقليمية تمثل العقبة الأبرز أمام التوصل إلى تسوية نهائية، رغم اختتام اليوم الثاني من المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والأوكراني.

وتأتي هذه التطورات في وقت يجري فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلسلة لقاءات مكثفة مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين، في ظل تصاعد الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب لدفع كييف نحو تقديم تنازلات لموسكو، أملاً في إنهاء النزاع الذي اندلع عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، والذي يُعد الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي مؤشر على أجواء الحوار، وصف رستم أوميروف، أمين عام المجلس الوطني الأوكراني للأمن والدفاع، المحادثات الجارية بأنها "بناءة ومثمرة"، مشيرًا في منشور على منصة "إكس" إلى تحقيق "تقدم ملموس" خلال اليومين الماضيين. وأضاف أن الفريق الأمريكي، بقيادة ويتكوف وكوشنر، يعمل بشكل إيجابي لدعم أوكرانيا في مساعيها للتوصل إلى اتفاق سلام دائم ومستقر.

من جانبه، أكد مسؤول أمريكي أن الاتفاق الذي يجري بحثه في برلين يتضمن منح أوكرانيا ضمانات أمنية قريبة في مضمونها من المادة الخامسة في ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي تنص على الدفاع الجماعي عن أي دولة عضو تتعرض لهجوم. غير أنه لفت في الوقت ذاته إلى أن هذه الضمانات ستكون محددة زمنياً، ولن تستمر إلى أجل غير مسمى.

وأشار مسؤولون مشاركون في المحادثات إلى أن روسيا لا تعارض مبدئيًا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى منع موسكو من توسيع نفوذها باتجاه الغرب، ضمن ترتيبات أمنية جديدة تعيد رسم ملامح الاستقرار في المنطقة.

وفي تطور لافت، أعلنت كييف، الأحد، استعدادها للتخلي عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مقابل الحصول على ضمانات أمنية غربية واضحة. ومع ذلك، لا تزال طبيعة هذه الضمانات ومدى فعاليتها، إضافة إلى مستقبل الأراضي الأوكرانية، محل خلاف، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة محادثات برلين على إقناع موسكو بالموافقة على وقف إطلاق النار وفتح صفحة جديدة في مسار الأزمة.