الرئيس الأوكراني يخاطب البرلمان الهولندي ويجري محادثات مع رئيس الوزراء المؤقت

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هولندا غدا الثلاثاء، حيث يلقي كلمة أمام غرفتي البرلمان ويجري محادثات مع رئيس الوزراء المؤقت، قبل أن يلتقي الملك فيليم-ألكسندر.

وقالت دائرة الإعلام الحكومية الهولندية -حسبما أورد موقع "داتش نيوز" الإخباري الهولندي اليوم الاثنين- إن زيلينسكي سيتحدث في لاهاي إلى أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ثم يعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء المؤقت ديك شوف. ومن المقرر أن يتناول الرئيس الأوكراني الغداء مع شوف ووزير الخارجية ديفيد فان فيل ووزير الدفاع روبن بريكلمانس في المقر الرسمي لرئيس الوزراء «كاتسهاوس». وفي فترة ما بعد الظهر، يستقبله الملك في قصر «هويس تن بوس» في لاهاي.

وتعد هذه الزيارة الرابعة التي يلقي فيها زيلينسكي كلمة أمام مجلس النواب الهولندي. ففي 31 مارس 2022، وبعد وقت قصير من التدخل العسكري الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، أصبح أول رئيس حكومة أجنبي يخاطب جلسة عامة للمجلس، وذلك عبر رابط فيديو. وكانت آخر كلمة له الصيف الماضي خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي.

ويزور زيلينسكي حالياً عاصمة ألمانيا، برلين، حيث يجري محادثات مع حلفاء أوروبيين ووفد أمريكي بشأن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا. وقال إنه مستعد للتخلي عن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو مقابل ضمانات أمنية غربية.

