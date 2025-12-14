متى تنتهي انتخابات مجلس النواب بشكل كامل؟.. موعد النتيجة النهائية

يترقب المصريون نتيجة انتخابات مجلس النواب2025 بعد المرحلتين الاولى والثانية بالإضافة إلى جولات الإعادة وكذلك اعادة الانتخابات في بعض الدوائر الملغاة، وهو ما جعل سير العملية الانتخابية تأخذ وقتاً أطول واضطرت الهيئة الوطنية للانتخابات لوس جدول زمني جديد لتعلن فيه نتيجة انتخابات مجلس الشعب .

موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب

وفقا للجدول الزمني الذى أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات والذى أعلنت عنه يوم 4 أكتوبر الماضى كان الموعد النهائى للإعلان عن انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025، هو 25 ديسمبر المحدد لإعلان نتيجة إعادة المرحلة الثانية، لكن مع إلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ19 التى ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ30 التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا، أعدت الهيئة الوطنية جدول زمنى جديد يحدد خلاله الميعاد النهائى لهذه الانتخابات على أن تنتهي انتخابات مجلس النواب في يناير المقبل .

نتيجة انتخابات مجلس النواب

إعلان نتيجة الانتخابات في 30 دائرة الخميس المقبل

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، نتيجة انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا في موعد أقصاه الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى، ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية بشأن الدوائر محل الإعادة ومحل الانتخاب.

موعد انتهاء انتخابات مجلس النواب

الإعادة يوم 31 ديسمبر 2025

و تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبر الجاري، في حين ستجرى جولة الإعادة - حال اقتضى الأمر - يومي 31 ديسمبر الجاري والأول من يناير المقبل خارج البلاد، ويومي 3 و4 يناير المقبل بالداخل.

متى تنتهي انتخابات مجلس النواب نهائياً؟

وبعد انتخابات مجلس النواب في الجولة الأخيرة خلال الايام القليل المقبلة ، سيتم إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب يوم 10 يناير المقبل وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات.