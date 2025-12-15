الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم (1) بميناء العين السخنة، التي يديرها تحالف (هاتشيسون – CMA CGM – COSCO)، وذلك بالتزامن مع وصول أول سفينة إلى أرصفة المحطة.

وأكد الوزير أن المحطة آلية بالكامل، ويتم تشغيلها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري مهم في سلاسل الإمداد العالمية.

تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات

وأوضح أن تشغيل المحطة يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية، بهدف ضمان استقبال أكبر عدد من السفن العملاقة بالموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة التشغيل، والتوسع في تجارة الترانزيت.

وشهدت الفعاليات وصول السفينة CMA CGM HELIUM التابعة للخط الملاحي CMA CGM، والقادمة من سنغافورة، كأول سفينة ترسو على أرصفة المحطة، حيث تابع الوزير أعمال تداول الحاويات من خلال الأوناش العملاقة بالمحطة.

وتفقد الوزير غرفة التحكم المركزية للمحطة، واستمع إلى شرح حول آلية تشغيل الأوناش العملاقة لرصيف الحاويات وعددها 6 أوناش (STS)، إلى جانب 18 ونش ساحة آلي (RTG)، تعمل جميعها بأنظمة ذكية متقدمة تتيح التشغيل الكامل دون تدخل بشري مباشر، بما يرفع كفاءة الأداء ويقلل من زمن تداول الحاويات.

وأشار الوزير إلى أن المحطة تعتمد على أحدث أنظمة التشغيل العالمية، من بينها نظام إدارة محطات الحاويات (TOS)، وأنظمة التتبع باستخدام GPS وRFID، وغرف تحكم مركزية، إلى جانب تطبيق تقنيات صديقة للبيئة لترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات.

يأتي تشغيل محطة الحاويات الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير جميع الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي إطار مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي «السخنة–الإسكندرية» المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.