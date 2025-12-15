للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة

تأجل تسليم طائرة بوينج الجديدة، المخصصة للرئيس الأمريكي والمعروفة باسم "إير فورس ون"، مرة أخرى لمدة عام على الأقل.

ووفقًا لجدول زمني من قِبل القوات الجوية الأمريكية، لن تدخل أولى طائرتين جديدتين من طراز بوينج 747-8، والمعروفة باسم VC-25B، والمجهزة خصيصًا، الخدمة قبل عام 2028 على الأقل.

وصرّح متحدث باسم القوات الجوية لوكالات دولية : "في 12 ديسمبر 2025، منحت القوات الجوية الأمريكية اتفاقًا بقيمة 15.5 مليون دولار أمريكي لعقدها الحالي مع شركة بوينج لبرنامج VC-25B".

قدرات اتصالات جديدة

وأضاف المتحدث، أن التكاليف مرتبطة بـ"دمج قدرات اتصالات جديدة" يمكن إنجازها ضمن الجدول الزمني الحالي للبرنامج، مع تاريخ التسليم المتوقع لأول طائرة VC-25B في منتصف عام 2028.

وحرصت القوات الجوية الأمريكية سابقًا ، بأن أول طائرة ستُسلّم في عام 2027، دون أن يُعلن عن سبب التأجيل.

واجهت عملاقة صناعة الطيران الأمريكية تأخيرات متكررة وخسائر مالية مرتبطة بعقدها ذي السعر الثابت لاستبدال طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون".

وُقّع العقد عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وكان يهدف إلى تسليم الطائرة مبدئيًا بحلول نهاية عام 2024.