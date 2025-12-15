أكنّ كل الاحترام له.. ترامب يشيد بأحمد الأحمد بطل شاطئ بوندي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأحمد الأحمد ، أحد المارة على شاطئ بوندي، الذي تصدى لأحد المسلحين في سيدني، مما أنقذ أرواحًا كثيرة خلال حادث إطلاق النار الجماعي.

شخص شجاع للغاية

وقال ترامب: "ربما قرأتم في أستراليا عن شخص شجاع للغاية، تصدى لأحد المسلحين مباشرةً وأنقذ أرواحًا كثيرة".

مهرجان يهودي

ورغم أنه لم يذكر اسم الأحمد صراحةً، إلا أن تصريحات ترامب أكدت صحة مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يُظهر الأحمد وهو يركض في موقف سيارات باتجاه رجل يحمل بندقية، يُعتقد أنه أحد المسلحين الذين أطلقوا النار على مهرجان يهودي على شاطئ بوندي في سيدني، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل.

وظهر الأحمد، الذي عرّفته وسائل الإعلام المحلية بأن شخص عادي تصادف مروره -يبلغ من العمر 43 عامًا-، بالمكان بينما كان المسلح يهاجم الناس ليقوم على الفور بالتدخل ويهاجم المسلح من الخلف، وينتزع السلاح من يده، ثم يوجهه نحوه للحظات.

أكنّ كل الاحترام لهذا الرجل الذي فعل ذلك

وأضاف ترامب: "إنه شخص شجاع للغاية، وهو الآن في المستشفى مصاب بجروح خطيرة. لذا، أكنّ كل الاحترام لهذا الرجل الذي فعل ذلك".