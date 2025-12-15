قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
طن ونصف حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 90 مليون جنيه
رئيس الوزراء يجتمع برؤساء ومسئولي المجالس التصديرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكنّ كل الاحترام له.. ترامب يشيد بأحمد الأحمد بطل شاطئ بوندي

ترامب
ترامب
محمد على

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأحمد الأحمد ، أحد المارة على شاطئ بوندي، الذي تصدى لأحد المسلحين في سيدني، مما أنقذ أرواحًا كثيرة خلال حادث إطلاق النار الجماعي.

شخص شجاع للغاية

وقال ترامب: "ربما قرأتم في أستراليا عن شخص شجاع للغاية، تصدى لأحد المسلحين مباشرةً وأنقذ أرواحًا كثيرة".

مهرجان يهودي

ورغم أنه لم يذكر اسم الأحمد صراحةً، إلا أن تصريحات ترامب أكدت صحة مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يُظهر الأحمد وهو يركض في موقف سيارات باتجاه رجل يحمل بندقية، يُعتقد أنه أحد المسلحين الذين أطلقوا النار على مهرجان يهودي على شاطئ بوندي في سيدني، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل.

وظهر الأحمد، الذي عرّفته وسائل الإعلام المحلية بأن شخص عادي تصادف مروره -يبلغ من العمر 43 عامًا-، بالمكان بينما كان المسلح يهاجم الناس ليقوم على الفور بالتدخل ويهاجم المسلح  من الخلف، وينتزع السلاح من يده، ثم يوجهه نحوه للحظات.

 

أكنّ كل الاحترام لهذا الرجل الذي فعل ذلك

وأضاف ترامب: "إنه شخص شجاع للغاية، وهو الآن في المستشفى مصاب بجروح خطيرة. لذا، أكنّ كل الاحترام لهذا الرجل الذي فعل ذلك".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة ترامب شاطئ بوندي سيدني حادث إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

محمد صلاح

محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

محافظ أسوان: إنهاء 90 % من ملفات التصالح فى مخالفات البناء

جانب من الاجتماع

تنفيذى أسوان يوافق على الطلبات المقدمة لتطوير أداء الجهاز التنفيذى وخدمة المجتمع الأسوانى

صورة ارشيفية

في استجابة سريعة.. مرور بني سويف يقوم بضبط سائق تاكسي وسحب رخصته لاستغلاله مواطنة مريضة

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

فيديو

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد