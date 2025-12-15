بعد هجوم سيدني.. رئيس الوزراء الاسترالي يقترح تشديد قوانين حيازة الأسلحة

اقترح رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز اليوم /الاثنين/ تشديد قوانين حيازة الأسلحة في البلاد بما في ذلك وضع قيود على عدد الأسلحة النارية التي يمكن ترخيصها لكل شخص، وذلك بعد مرور يوم على الهجوم الذي وقع بشاطئ "بوندي" في مدينة "سيدني" وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.



ونقلت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي س) عن ألبانيز قوله "إن الحكومة الاسترالية مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري"، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمقترح جديد بشأن فرض قوانين أكثر صرامة على الأسلحة إلى مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم.



وأشار إلى إمكانية فرض قيود على عدد الأسلحة النارية التي يسمح للأفراد باستخدامها أو الحصول على تراخيصها، كما شدد على ضرورة مراجعة تراخيص الأسلحة بشكل دوري.



وأضاف ألبانيز - في تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال تواجده في مدينة "سيدني" - أن بعض الأفراد قد يتحولون إلى التطرف مع مرور الوقت، لذا لا ينبغي أن تكون التراخيص دائمة.



وكانت الشرطة الاسترالية قد أعلنت أمس مصرع 15 شخصا وإصابة العشرات الآخرين في إطلاق نار وقع بشاطئ "بوندي" في مدينة "سيدني".



وأظهر مقطع فيديو نشرته الجمعية اليهودية الاسترالية مسلحين اثنين يطلقان النار على الشاطئ، بينما كانا يرتديان ملابس سوداء، ويحملان بنادق.. وقد استهدف الهجوم احتفالا مقاما على الشاطىء بمناسبة عيد "الحانوكا" اليهودي.

