هاتف Motorola Razr 2026.. تسريبات تكشف التصميم والمواصفات وقوة الشحن

قبل نحو أسبوع، رُصد هاتف موتورولا رازر 70 الجديد، الذي يحمل رقم الطراز XT2657-2، على منصة شهادات TENAA في الصين. وفي تطور جديد، تم تحديث القائمة بصور للهاتف. إضافةً إلى ذلك، حصل الهاتف على موافقة منصة شهادات 3C في الصين.

هاتف موتورولا رازر 70

لا تُظهر صور هاتف موتورولا رازر 70 على موقع TENAA أي تحسينات جوهرية في تصميمه. يتميز الغطاء الخلفي بكاميرا مزدوجة أفقية مع فلاش LED وشاشة ثانوية كبيرة.

أما النصف السفلي فيحمل شعاري موتورولا وRazr. ولأغراض الأمان، يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مثبت على الجانب، بالإضافة إلى أزرار التحكم في الصوت على الحافة اليمنى.

تشير شهادة 3C لهاتف Razr 70 إلى أنه قد يأتي مزودًا بشحن سريع بقدرة 33 واط. وهذا يدل على أن Razr 70 قد لا يقدم أي تحسين في مجال الشحن السريع مقارنةً بهاتف Razr 60 من العام الماضي.

مواصفات هاتف موتورولا رازر 70

بحسب بيانات TENAA السابقة لهاتف Razr 70 ، من المتوقع أن يأتي هاتف Motorola Razr 70 بشاشة OLED قابلة للطي مقاس 6.9 بوصة بدقة 1080 × 2640 بكسل، بالإضافة إلى شاشة خارجية مقاس 3.63 بوصة بدقة 1056 × 1066 بكسل. كما يُشاع أن الجهاز سيحتوي على مستشعر بصمة جانبي لتعزيز الأمان.

قد يشتمل الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة تتكون من مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما.

أما من الداخل، فيأتي الجهاز بمعالج ثماني النواة بتردد 2.75 جيجاهرتز، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعات 8 و12 و16 و18 جيجابايت.

قد تتضمن خيارات التخزين 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت. ويُقال إن الهاتف مزود ببطارية ثنائية الخلايا بسعة 4275 مللي أمبير/ساعة، مع أن السعة النموذجية قد تصل إلى حوالي 4500 مللي أمبير/ساعةويبلغ حجم الهاتف 171.3 × 73.9 × 7.2 ملم، ويزن حوالي 188 جرامًا.

بعد حصوله على شهادات اعتماد رئيسية، من المتوقع إطلاق هاتف Razr 70 في الصين في أقرب وقت الشهر المقبل (أبريل).