وكيل الأزهر: لابد من مخاطبة الجيل الرقمي بلغته

أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أن الفتوى تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار داخل المجتمعات، حيث يساهم الدين بشكل إيجابي في دفع عجلة تقدم المجتمع.

وأضاف خلال انعقاد الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الفتوى الرشيدة تعزز من ارتباط المسلم بمرجعيته الدينية، خاصة في ظل انتشار العديد من المفاهيم المغلوطة، ومن الضروري التعامل مع الجيل الرقمي بلغة تناسبه وتصل إلى مستوى فهمه.

كما أكد أن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير لكونها تجسد قيم العدل والكرامة، فالفتوى المتعلقة بهذه القضية تستند إلى ضرورة صيانة الأرواح وتجنيب إراقة الدماء، وأن ودعم القضية الفلسطينية يعتبر موقفًا ينبع من الإيمان العميق والضمير الحي.