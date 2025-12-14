مجدي طلبة: علي ماهر كان الأحق بتدريب منتخب مصر الثاني في كأس العرب.. لهذا السبب

أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن اختيار حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة كان قراراً خاطئاً منذ البداية من جانب اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.

وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق : "من وجهة نظري أن اختيار حلمي طولان لتدريب منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب اختيار غير موفق وغير منطقي على الإطلاق وأعتقد أن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا كان الأنسب لتولي تدريب الفراعنة في البطولة العربية".

وأضاف مجدي طلبة:" علي ماهر يعد أفضل المدربين المصريين في الوقت الحالي وهو كان الأنسب لتدريب منتخب مصر الثاني في البطولة العربية وكان يجب تواصل اتحاد الكرة مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا للموافقة على السماح للمدرب علي ماهر للمشاركة في بطولة كأس العرب فقط".