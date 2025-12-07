مجدي طلبة: الاستعدادات الضعيفة أبرز أسباب الأداء المُخيّب للآمال للمنتخب الثاني

أكد مجدي طلبة، محلل برنامج "البريمو"، أن منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان لم يستعد جيدًا للمشاركة في بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مجدي طلبة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: “من وجهة نظري، أن المنتخب الثاني لم يستعد جيدًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، وهو ما ظهر من شكل المنتخب في مباراتي الكويت والإمارات في أول جولتين بالبطولة”.

وواصل طلبة: “المنتخب الثاني كان يحتاج إلى صانع ألعاب في كأس العرب، لأنه يفتقد الربط بين خط الوسط والهجوم في مباراتي الكويت والإمارات”.