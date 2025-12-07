قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو
آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده
مطالب باستقالة وزير الدفاع الأمريكي.. هل يطرد «ترامب» زعيم البنتاجون بعد فضيحتين؟
الفيفا : مواجهة تونس واليابان في «مونديال 2026» ستكون رقمًا تاريخيًا
دينا أبوالخير تكشف دعاءً سيحوّل حياتك ويُقرّبك من رضا الله وسكينة القلب .. فيديو
ورش وصيانة وتوعية.. متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي للتطوّع ويُطلق فعاليات لخدمة المجتمع
من ألميريا إلى الزمالك| لماذا رفض محمد عادل منصب المدير الرياضي؟ عمرو جمال يكشف مفاجأة
هل ارتداء الكمامات يحمي من فيروسات الشتاء؟.. مركز الإنفلونزا العالمي يُجيب
تحوّل استراتيجي كبير.. الولايات المتحدة تدفع أوروبا لتحمّل مسئولية دفاع الناتو
أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟
رئيس بعثة الجامعة العربية: 145 دولة بالأمم المتحدة تُدعّم عمل الأونروا بغزة
هاني شكري: لا توجد استقالة جماعية.. وسدّدنا 600 مليون منذ قدومنا لمجلس الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

 وجّه الإعلامي محمد طارق أضا انتقادات قوية لأداء منتخب مصر في مباراته أمام الإمارات، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر لم يظهر بمستوى يليق بالفراعنة، مشيرًا إلى أن فرص المنتخب في التأهل إلى الأدوار التالية أصبحت محسوبة بعد هذا التعادل.

وأوضح أضا أن منتخب مصر لم يقدم الأداء المنتظر منه في مباراة الإمارات، مؤكدًا أن اللاعبين لم يتعلموا من الأخطاء السابقة سواء في الدفاع أو الهجوم، وقال: "هدف الإمارات جاء نتيجة خطأ دفاعي مشابه للهدف الذي سجله منتخب الكويت في المباراة الماضية، وهذا يعكس أن الفريق لم يستفد من الأخطاء السابقة، وهو أمر غير مقبول على مستوى منتخب مصر."

وعن التغييرات التي أجراها المدرب حلمي طولان، أبدى أضا استياءه من التأخر في إجراء التبديلات المناسبة، معتبرًا أن المدرب كان يجب أن يبادر بالدفع باللاعبين في وقت مبكر من المباراة، وقال:
"التغييرات كانت متأخرة، وكان من الممكن أن نغير مجرى المباراة إذا تم الدفع باللاعبين في الوقت المناسب."

وأعرب أضا عن قلقه من أن مباراة الأردن المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل منتخب مصر في البطولة، مؤكدًا أن هذه المباراة ستكون مصيرية بالنسبة للفريق، وقال: "المنتخب أمامه فرصة واحدة في مباراة الأردن، إما أن يستمر في البطولة أو يودعها مبكرًا. يجب على اللاعبين أن يتحلوا بالتركيز العالي وأن يقدموا أداءً أفضل بكثير من الذي شاهدناه في مباراتي الإمارات والكويت."

واختتم “أضا” حديثه مؤكدًا أن منتخب مصر بحاجة إلى تصحيح سريع لأدائه على جميع الأصعدة، خاصة في الدفاع والهجوم، إذا أراد الحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب.

الإعلامي محمد طارق أضا محمد طارق أضا منتخب مصر الإمارات بطولة كأس العرب كأس العرب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

منتخب مصر

كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات

دور البرد -ارشيفية

الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة

ترشيحاتنا

المدارس المصرية اليابانية

متحدث التربية والتعليم: إقبال كبير على المدارس اليابانية وتعلم الذكاء الاصطناعي

عمرو اديب

عمرو أديب يعلق على أداء المنتخب المصري في كأس العرب .. ماذا قال؟

تمساح

بحوث الصحة الحيوانية: تمساح الشرقية لا يشكل خطرا على السكان

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد