إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

وجّه الإعلامي محمد طارق أضا انتقادات قوية لأداء منتخب مصر في مباراته أمام الإمارات، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر لم يظهر بمستوى يليق بالفراعنة، مشيرًا إلى أن فرص المنتخب في التأهل إلى الأدوار التالية أصبحت محسوبة بعد هذا التعادل.

وأوضح أضا أن منتخب مصر لم يقدم الأداء المنتظر منه في مباراة الإمارات، مؤكدًا أن اللاعبين لم يتعلموا من الأخطاء السابقة سواء في الدفاع أو الهجوم، وقال: "هدف الإمارات جاء نتيجة خطأ دفاعي مشابه للهدف الذي سجله منتخب الكويت في المباراة الماضية، وهذا يعكس أن الفريق لم يستفد من الأخطاء السابقة، وهو أمر غير مقبول على مستوى منتخب مصر."

وعن التغييرات التي أجراها المدرب حلمي طولان، أبدى أضا استياءه من التأخر في إجراء التبديلات المناسبة، معتبرًا أن المدرب كان يجب أن يبادر بالدفع باللاعبين في وقت مبكر من المباراة، وقال:

"التغييرات كانت متأخرة، وكان من الممكن أن نغير مجرى المباراة إذا تم الدفع باللاعبين في الوقت المناسب."

وأعرب أضا عن قلقه من أن مباراة الأردن المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل منتخب مصر في البطولة، مؤكدًا أن هذه المباراة ستكون مصيرية بالنسبة للفريق، وقال: "المنتخب أمامه فرصة واحدة في مباراة الأردن، إما أن يستمر في البطولة أو يودعها مبكرًا. يجب على اللاعبين أن يتحلوا بالتركيز العالي وأن يقدموا أداءً أفضل بكثير من الذي شاهدناه في مباراتي الإمارات والكويت."

واختتم “أضا” حديثه مؤكدًا أن منتخب مصر بحاجة إلى تصحيح سريع لأدائه على جميع الأصعدة، خاصة في الدفاع والهجوم، إذا أراد الحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب.