نتيجة منتخب مصر والكويت .. إعلامي يُشيد بحلمي طولان.. و3 أخطاء قلبت المباراة|فيديو

أشاد الإعلامي محمد طارق أضا بالمدير الفني حلمي طولان، موجّهًا له تحية خاصة بعد الأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب.

وأكد أضا، عبر برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن المنتخب المصري ظهر بشكل جيد خلال المباراة، مشيرًا إلى أن اللاعبين نجحوا في الوصول إلى مرمى الكويت في أكثر من مناسبة، لكن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تسجيل عدد أكبر من الأهداف، حيث اكتفى الفراعنة بتسجيل هدف وحيد رغم السيطرة.

وأوضح الإعلامي أن المنتخب المصري تسيد اللقاء من بدايته حتى نهايته، مؤكدًا أن ثلاثة أخطاء فقط تسببت في قلب النتيجة وإضاعة الفوز، رغم التفوق الواضح في معظم مجريات المباراة.

واختتم أضا: «محمد شريف الذي كان مخيفًا في وقت سابق، يعاني من تراجع حاد في مستواه، وأتعجب من اعتراضه على قرار استبداله».

