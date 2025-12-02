في حب القمر الأوسترادي.. بسنت شوقى تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

حرصت الفنانة بسنت شوقى، على تهنئة زوجها الفنان محمد فراج، بعيد ميلاده بنشر عده صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

واحتفلت بسنت شوقي بتورتة عليها صور من مسلسل «ورد وشوكولاته» بالإضافة إلى صورة والدة الإعلامية شيماء جمال، وأرفقت جملة «فى حب القمر الأوسترادي» علي التورتة.

ووصف فراج الكواليس بأنها من أثقل اللحظات التى عاشها خلال العمل، نظرًا لطبيعة المشهد القاسية وما يحمله من توتر ومشاعر مختلطة، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المشاهد الصعبة، كان جزءًا من نجاح المسلسل في شد الجمهور حتى اللحظة الأخيرة.

يذكر أن «ورد وشوكولاتة» اختتم عرضه قبل أيام قليلة، وسط ردود فعل واسعة وإشادة جماهيرية، بعد أن قدم حبكة درامية مشوقة مستوحاة من وقائع حقيقية، ليصبح واحدًا من أنجح الأعمال التى طُرحت مؤخرًا.