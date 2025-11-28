محمد فراج يتغزل في زوجته بسنت شوقي بأحدث ظهور

شارك الفنان محمد فراج، صورة لزوجته الفنانة بسنت شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتغزل فراج في زوجته، وعلق على الصورة برسالة رومانسية: “ناعمة وقوية وكلها حنية”.

محمد فراج على انستجرام

مسلسل ورد وشوكولاتة، تدور أحداثه عن قصة حب بين مُحامٍ شهير ومقدمة برامج معروفة، قررا الزواج سرًا حتى قررت هي أن تُخبر عائلته بأمر زواجهما؛ مما أزعجه وازداد غضبًا حين أخبرته أنها تمتلك ورقًا يُدينه ويثبت تورطه في مشكلات عدة، لذا قرر إنهاء حياتها.

وقال محمد فراج في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه كان خائفاً من التجربة ولكن مطمئناً لوجود المخرج ماندو العدل.

وأضاف محمد فراج:"أحب العمل في الظروف الصعبة وتحت الضغط، ومن حُسن حظي أن الله يُسند لي أعمالًا ذات قصص صعبة".

ووصف محمد فراج المسلسل بأنه كان رحلة طويلة ولكن صعبة، وبه العديد من التفاصيل بين السطور، لذلك هو سعيد بتقديمه.