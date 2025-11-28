مخرج مسلسل كارثة طبيعية يوجه الشكر لصناع العمل

وجه حسام حامد، مخرج مسلسل “كارثة طبيعية” رسالة لفريق العمل والجمهور بعد عرض آخر حلقاته.

وكتب حسام حامد فى منشوره عبر حسابه على فيسبوك: “كانت رحلة ممتعة بكل تفاصيلها، شكراً لكل شخص كان معانا فى الرحلة دى واشتغل من قبله بجد، وحقيقى مبسوط بردود أفعالكم وحبكم ودعمكم لمحمد وشروق”.

يذكر أن مسلسل «كارثة طبيعية» انتهى من عرض اخر حلقاته على منصة Watch It، حيث ظهر النجم أحمد مكى فى نهاية المسلسل بشخصية الحقيقة والعمل بطولة محمد سلام وجهاد حسام وكمال ابو ويث وحمزة العيلى واخراج حسام حامد.

وقال المخرج حسام حامد، مخرج مسلسل "كارثة طبيعية"، إن نجاح العمل جاء نتيجة جهد دقيق وعمل متكامل في كل تفاصيله، مشيرًا إلى أن التصوير والإخراج ساهم في تقديم العمل بصورة قوية وجذبت جمهورًا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، أن المسلسل استند على قصص حقيقية، معتمدًا على مراجع من حياة أشخاص واجهوا مواقف مشابهة لما تم تقديمه على الشاشة، وهو ما منح العمل واقعية كبيرة.

وأشار حامد إلى أن معظم الأطفال الذين ظهروا في المسلسل كانوا دمى سيليكون لضمان الواقعية دون تعريض أي طفل حقيقي لأي ضغط نفسي أثناء التصوير، مؤكدًا حرص فريق العمل على حماية جميع المشاركين الصغار.