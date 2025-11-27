مؤلف كارثة طبيعية يطمئن الجمهور على محمد وشروق

طمأن السيناريست أحمد عاطف فياض الجمهور على حالة محمد وشروق، بعد القلق الذى أثارته الأحداث الأخيرة حولهما فى الحلقة الأخيرة من مسلسل كارثة طبيعية مؤكدًا أنهما بخير ويتجاوزان الأزمة سويًا.

وقال عاطف في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»: «حابت أطمنكم على محمد وشرق... هما بخير وهيفضلوا بخير طول ما إحنا حاسّين بيهم ومشاكلهم... محمد وشرق هيكملوا يعافروا فى الدنيا ويهزروا ويضحكوا مهما حصل».





وأضاف، أن الدنيا لا تخلو من أشخاص يساندون غيرهم وآخرين لا يشعرون بمعاناتهم، مشددًا على أن المهم هو وجود الدعم الحقيقى فى حياة الإنسان ولو من القليلين، قائلاً: «فيه ناس هتتحسّ بيهم وتساعدهم وناس مش شايفاهم... المهم ناس نقابلهم فى حياتنا على الأقل ما نضيّعش الدنيا عليهم أكتر... الأمل دايمًا موجود عشان ربنا دايمًا موجود».

وختم رسالته بتوجيه الشكر للجمهور على اهتمامهم ودعمهم: «شكرًا على وقتكم وعلى مشاعركم الجميلة وعلى كل حاجة».

يذكر أن مسلسل «كارثة طبيعية» انتهى امس من عرض اخر حلقاته على منصة Watch It، حيث ظهر النجم أحمد مكى فى نهاية المسلسل بشخصية الحقيقة والعمل بطولة محمد سلام وجهاد حسام وكمال ابو ويث وحمزة العيلى واخراج حسام حامد.