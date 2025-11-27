قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الإخوان عقب إعلان ترامب خطوات تصنيف الجماعة إرهابية
مع اقتراب موسم الشتاء.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروسات الجهاز التنفسي؟
سعر الذهب بعد بدء التداول اليوم الخميس 27-11-2025
«أطفالُنا أمانتُنا».. حملة توعوية شاملة للبحوث الإسلامية حول حقوق الطفل وصون خصوصيته
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
مؤلف كارثة طبيعية يطمئن الجمهور على محمد وشروق

كارثة طبيعيه
كارثة طبيعيه
يمنى عبد الظاهر

طمأن السيناريست أحمد عاطف فياض الجمهور على حالة محمد وشروق، بعد القلق الذى أثارته الأحداث الأخيرة حولهما فى الحلقة الأخيرة من مسلسل كارثة طبيعية مؤكدًا أنهما بخير ويتجاوزان الأزمة سويًا.

وقال عاطف في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»: «حابت أطمنكم على محمد وشرق... هما بخير وهيفضلوا بخير طول ما إحنا حاسّين بيهم ومشاكلهم... محمد وشرق هيكملوا يعافروا فى الدنيا ويهزروا ويضحكوا مهما حصل».



وأضاف، أن الدنيا لا تخلو من أشخاص يساندون غيرهم وآخرين لا يشعرون بمعاناتهم، مشددًا على أن المهم هو وجود الدعم الحقيقى فى حياة الإنسان ولو من القليلين، قائلاً: «فيه ناس هتتحسّ بيهم وتساعدهم وناس مش شايفاهم... المهم ناس نقابلهم فى حياتنا على الأقل ما نضيّعش الدنيا عليهم أكتر... الأمل دايمًا موجود عشان ربنا دايمًا موجود».

وختم رسالته بتوجيه الشكر للجمهور على اهتمامهم ودعمهم: «شكرًا على وقتكم وعلى مشاعركم الجميلة وعلى كل حاجة».

يذكر أن مسلسل «كارثة طبيعية» انتهى امس من عرض اخر حلقاته على منصة Watch It، حيث ظهر النجم أحمد مكى فى نهاية المسلسل بشخصية الحقيقة والعمل بطولة محمد سلام وجهاد حسام وكمال ابو ويث وحمزة العيلى واخراج حسام حامد.

