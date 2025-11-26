كواليس مسلسل كارثة طبيعية.. قصص حقيقية وأطفال سيليكون على الشاشة

قال المخرج حسام حامد، مخرج مسلسل "كارثة طبيعية"، إن نجاح العمل جاء نتيجة جهد دقيق وعمل متكامل في كل تفاصيله، مشيرًا إلى أن التصوير والإخراج ساهم في تقديم العمل بصورة قوية وجذبت جمهورًا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، أن المسلسل استند على قصص حقيقية، معتمدًا على مراجع من حياة أشخاص واجهوا مواقف مشابهة لما تم تقديمه على الشاشة، وهو ما منح العمل واقعية كبيرة.



وأشار حامد إلى أن معظم الأطفال الذين ظهروا في المسلسل كانوا دمى سيليكون لضمان الواقعية دون تعريض أي طفل حقيقي لأي ضغط نفسي أثناء التصوير، مؤكدًا حرص فريق العمل على حماية جميع المشاركين الصغار.



وأشاد بأداء فريق العمل المتكامل، بدءًا من فريق الكاميرا والمساعدين والمؤلف وصولًا إلى مهندس الديكور، مؤكدًا أن كل هؤلاء ساهموا في تقديم مسلسل واقعي يحترم المشاهد ويشد انتباهه.



