مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة

كشف مصدر فلسطيني أن وفداً من حركة حماس سيصل إلى القاهرة غداً، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، في إطار مباحثات سياسية تتعلق بالملف الفلسطيني.

وقال المصدر: من المتوقع أن تشمل الزيارة مناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف إطلاق النار، إلى جانب بحث ملفات مرتبطة بالترتيبات الداخلية للبيت الفلسطيني.



تأتي الزيارة في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها القاهرة خلال المرحلة الحالية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، وتعزيز المساعي الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات أوسع بشأن المرحلة المقبلة.