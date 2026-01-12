قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سفيرة رومانيا: اختيارنا ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب تتويج لـ120 عامًا من العلاقات مع مصر
أخبار العالم

مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة

خليل الحية
خليل الحية
فرناس حفظي

كشف مصدر فلسطيني أن وفداً من حركة حماس سيصل إلى القاهرة غداً، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، في إطار مباحثات سياسية تتعلق بالملف الفلسطيني.

وقال المصدر: من المتوقع أن تشمل الزيارة مناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف إطلاق النار، إلى جانب بحث ملفات مرتبطة بالترتيبات الداخلية للبيت الفلسطيني.


تأتي الزيارة في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها القاهرة خلال المرحلة الحالية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، وتعزيز المساعي الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات أوسع بشأن المرحلة المقبلة.

مصدر فلسطيني حركة حماس خليل الحية قطاع غزة وقف إطلاق النار

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

ريا أبي راشد

بفستان من اللون الأخضر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بحفل جولدن جلوب

شيرين عبد الوهاب

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

رفع إنارة

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

بالصور

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

حقيقة صادمة لا يخبرك بها أحد| هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ خبيرة تغذية تجيب

طريقة عمل سلطة البنجر مع جبن الفيتا والجوز

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

