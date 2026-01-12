قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذير لـ قائدي السيارات
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سفيرة رومانيا: اختيارنا ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب تتويج لـ120 عامًا من العلاقات مع مصر
رئيس الوزراء يختتم زيارته للصعيد بعد افتتاح محطة "أوبيليسك" للطاقة الشمسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي

فاز المستشار هشام بدوي رسميًا برئاسة مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث لعام 2026، بعد مشوار طويل في العمل القضائي والإداري داخل مؤسسات الدولة.

السيرة الذاتية للمستشار هشام بدوي بعد فوزه برئاسة مجلس النواب 2026

وفيما يلي أبرز محطات سيرته الذاتية:

تولى المستشار هشام بدوي منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعُين نائبًا لرئيس الجهاز بموجب قرار جمهوري رقم 451 لسنة 2015.

بدأ مسيرته القانونية في نيابة أمن الدولة العليا فور قبوله في النيابة العامة، وتدرّج في المناصب القضائية حتى شغل منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا.

تولى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وشغل كذلك منصب مساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد.

أشرف على التحقيق في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، منها قضايا الحركات الجهادية والتكفيرية مثل قضية خلية حزب الله عام 2009 وخلية مدنية نصر 2012.

كما أشرف على قضايا هامة شغلت الرأي العام على مدار السنوات، شملت الجماعات الإرهابية وقضايا التجسس بعد ثورة 2011.

ويُعد المستشار هشام بدوي أحد أبرز الشخصيات القضائية والإدارية التي لعبت دورًا مؤثرًا في مكافحة الفساد وحماية الأمن القومي المصري، ويأتي انتخابه رئيسًا لمجلس النواب استكمالًا لمسيرته الطويلة في خدمة الدولة.

المستشار هشام بدوي البرلمان مجلس النواب النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على أدمن صفحة لبيع الصواعق الكهربائية على الانترنت

ارشيفية

قفزة النجاة تنتهي بإصابات خطيرة.. سقوط عامل هربًا من بلطجية الميكروباص بكرداسة

جثة رضيع

العثور على جثة رضيع داخل جوال بمدينة قنا

بالصور

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

حقيقة صادمة لا يخبرك بها أحد| هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ خبيرة تغذية تجيب

هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد

طريقة عمل سلطة البنجر مع جبن الفيتا والجوز

طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد