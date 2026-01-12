المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026

فاز المستشار هشام بدوي رسميًا برئاسة مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث لعام 2026، بعد مشوار طويل في العمل القضائي والإداري داخل مؤسسات الدولة.

السيرة الذاتية للمستشار هشام بدوي بعد فوزه برئاسة مجلس النواب 2026

وفيما يلي أبرز محطات سيرته الذاتية:

تولى المستشار هشام بدوي منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعُين نائبًا لرئيس الجهاز بموجب قرار جمهوري رقم 451 لسنة 2015.

بدأ مسيرته القانونية في نيابة أمن الدولة العليا فور قبوله في النيابة العامة، وتدرّج في المناصب القضائية حتى شغل منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا.

تولى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وشغل كذلك منصب مساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد.

أشرف على التحقيق في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، منها قضايا الحركات الجهادية والتكفيرية مثل قضية خلية حزب الله عام 2009 وخلية مدنية نصر 2012.

كما أشرف على قضايا هامة شغلت الرأي العام على مدار السنوات، شملت الجماعات الإرهابية وقضايا التجسس بعد ثورة 2011.

ويُعد المستشار هشام بدوي أحد أبرز الشخصيات القضائية والإدارية التي لعبت دورًا مؤثرًا في مكافحة الفساد وحماية الأمن القومي المصري، ويأتي انتخابه رئيسًا لمجلس النواب استكمالًا لمسيرته الطويلة في خدمة الدولة.