مؤلف «كارثة طبيعية» يعلق علn تفاعل الجمهور مع توقعات النهاية

أثار السيناريست أحمد عاطف، مؤلف مسلسل كارثة طبيعية، حالة من الجدل والطرافة، بتعليقه على كثرة توقعات الجمهور حول نهاية العمل قبل عرض الحلقات الأخيرة.

كتب أحمد عاطف عبر حسابه «فيس بوك»: «جماعة.. وأنتو بتتوقعوا نهاية »كارثة طبيعية« حاسس انكو نسيتو توقع ونهاية أحلى من كل التوقعات بتاعتكو.. وهى إن الأستاذ كمال أبو رية أبو شروق يطلع فى الآخر هو اللى بيحلم ومش مخلف حد أصلا ويطلع مفيش شروق ولا حاجة الحمد لله، وبيكون معيّش نفسه فى الخيال ده كله رخامة، عشان مبيحبش محمد شعبان جاره فى الرابع».

تابع: «المهم بعيداً عن كل التوقعات والتخمينات.. استنوا النهاية الحقيقية النهاردة الساعة 12 بليل على WATCH IT إن شاء الله».

أضاف: «ومستنى أرائكم جميعاً أول ما تشوفوا آخر حلقتين..وأتمنى بردو محدش يحرق النهاية بعد ما يتفرج للناس اللى لسة متفرجتش.. اعتبروهم اخواتكوا».