جهاد حسام تكشف لـ صدى البلد صعوبات واجهت مسلسل كارثة طبيعية| فيديو

كشفت الفنانة جهاد حسام الدين، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد عن تفاصيل شخصيتها في مسلسلها الجديد "كارثة طبيعية"، والذي تقدّم من خلاله دور زوجة محمد شعبان، الشاب المكافح الذي يواجه معها تحديات الحياة اليومية ومتاعب الأمومة في إطار اجتماعي كوميدي خفيف.

وأوضحت جهاد، أن الشخصية تُجسّد نموذج الزوجة والأم التي تتحمل مسؤولية أسرتها وتواجه ضغوط الحياة وتربية أكثر من طفل، مشيرة إلى أن الدور واقعي جدًا ويحمل رسائل إنسانية تمس الأسرة المصرية.

وقالت إن أصعب ما واجهته خلال التصوير كان التحضير للشكل الخارجي للبطن والجلوس بها ، مؤكدة أن التجربة كانت جديدة ومختلفة بالنسبة لها.

وأضافت أن من أجمل ما في الدور أن شخصية شروق "موجودة فعلاً في المجتمع وتمثل العديد من البيوت".

وأعربت جهاد ، عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع النجم محمد سلام، واصفة التجربة بأنها ممتعة ومليئة بالطاقة الإيجابية، مشيدة بروح فريق العمل التي ساهمت على حد تعبيرها في خلق أجواء تصوير مريحة انعكست بوضوح على الشاشة.

وأكدت جهاد حسام الدين، أنها تلقت ردود فعل قوية منذ بدء عرض العمل، معربة عن امتنانها لكل من دعمها وتفاعل معها، متمنية أن يواصل المسلسل تحقيق النجاح ونيل إعجاب الجمهور حتى آخر الحلقات.