قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا
ما الموقف القانوني للنواب المتغيبين عن حلف اليمين؟
متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات
الجيش السوري : سنواجه أي تحرك عسكري لـ قسد برد عنيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نشاط سياحي ملحوظ في مدن البحر الأحمر مع تدفق آلاف الزائرين الأوروبيين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهد قطاع السياحة في مدن البحر الأحمر انتعاشًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، في مؤشر جديد على تعافي الحركة السياحية وزيادة الإقبال على المقاصد الشاطئية المصرية، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي ما يقرب من 39 ألف سائح عبر 217 رحلة طيران قادمة من مختلف المطارات الأوروبية، وفقًا لجداول التشغيل المعتمدة.

ويعكس هذا التدفق الكبير حالة الرواج التي تشهدها المدينة السياحية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإشغال داخل الفنادق والمنتجعات السياحية، خاصة مع تزايد الطلب على الرحلات الشاطئية والأنشطة البحرية التي تشتهر بها مدن البحر الأحمر، وعلى رأسها الغردقة.

الأسواق الأوروبية تقود الحركة السياحية

وفي هذا السياق، قال عصام علي، الخبير السياحي، إن الأسواق الأوروبية تصدرت قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى الغردقة خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق الألماني جاء في المقدمة، يليه الروسي ثم الإيطالي والبولندي والتشيكي، وهي أسواق تقليدية تعتمد عليها السياحة المصرية بشكل كبير.

وأوضح الخبير السياحي، في تصريحات خاصة، أن الإقبال الأوروبي المتزايد يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها اعتدال الطقس في مدن البحر الأحمر مقارنة بالبرودة الشديدة التي تشهدها معظم الدول الأوروبية خلال هذه الفترة من العام، فضلًا عن تنوع المنتج السياحي وتوافر الرحلات المباشرة من العديد من العواصم الأوروبية.

الغردقة وجهة مفضلة للسياحة الشاطئية

وأضاف عصام علي أن الغردقة باتت خلال الفترة الأخيرة الوجهة الأكثر جذبًا داخل مصر، متفوقة على العديد من المدن الساحلية المنافسة في المنطقة، بفضل بنيتها التحتية السياحية المتطورة، وتعدد المنتجعات العالمية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والرياضية، مثل الغوص والرحلات البحرية والسفاري.

وأشار إلى أن استمرار انتظام حركة الطيران وزيادة عدد الرحلات العارضة “الشارتر” يعزز من فرص تحقيق موسم سياحي قوي، مؤكدًا أن مؤشرات الحجوزات الحالية تعكس توقعات إيجابية بزيادة أعداد السائحين خلال الأسابيع المقبلة.

مؤشرات إيجابية لموسم سياحي قوي

وتأتي هذه الزيادة في أعداد السائحين في إطار الجهود المبذولة لدعم قطاع السياحة وتنشيط الحركة الوافدة، خاصة إلى مدن البحر الأحمر التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد السياحي في مصر، لما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودورها في زيادة الدخل القومي.

ويتوقع خبراء السياحة أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الانتعاش، في ظل استقرار الأوضاع وتنوع الأسواق السياحية، وهو ما يعزز من مكانة الغردقة كأحد أهم المقاصد السياحية الشاطئية على خريطة السياحة العالمية.

اخبارالبحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر الغردقة مدن البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

برايان ليون

رسميا.. صن داونز يضم الكولومبي برايان ليون في صفقة جديدة

الزمالك

الزمالك تحت الضغط.. أزمات مالية وإعارات مؤجلة في كأس العاصمة

ألونسو

فرصة ذهبية.. ريال مدريد يحسم موقف تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

بالصور

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بفستان من اللون الأخضر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بحفل جولدن جلوب

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد