مراجعة تطبيق معايير الجودة في وحدة الميناء الصحية بالغردقة

أجرت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر مرورًا ميدانيًا على قسم العلاج الطبيعي بوحدة الميناء الصحية بمدينة الغردقة.

جاء ذلك، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وحرصه المستمر على تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبناءً على تعليمات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وجاء المرور لمتابعة سير العمل داخل القسم والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية، حيث تم تنفيذ الجولة تحت إشراف الدكتورة شيري روبيل مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، وقامت الدكتورة أسماء أحمد بالمرور الميداني على القسم.

وشمل المرور متابعة انتظام وتواجد أخصائيي العلاج الطبيعي، والتأكد من الالتزام بالزي الرسمي، إلى جانب مراجعة تطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة للاعتماد، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متميزة وآمنة للمرضى المترددين على الوحدة.

كما تم خلال الجولة مراجعة سجلات المرضى بالقسم، والتأكد من انتظام ودقة تسجيل البيانات الطبية، فضلًا عن فحص ومراجعة كفاءة وجودة عمل الأجهزة الطبية المتواجدة بالقسم، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام بما يحقق أعلى درجات الأمان والكفاءة العلاجية.

وفي ختام المرور، أكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن المديرية تواصل تنفيذ المتابعات الميدانية الدورية لكافة الأقسام والمنشآت الصحية بالمحافظة، بهدف رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، وضمان تقديم خدمة صحية تليق بأهالي البحر الأحمر، وتسهم في تحقيق رضا المواطنين عن المنظومة الصحية.