رئاسة حي جنوب الغردقة تضبط 15 مخالفة إشغال بشارع شيري

شنت رئاسة حي جنوب الغردقة، مساء اليوم الأحد، حملة مكبرة لمتابعة موقف الإشغالات بشارع شيري في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع التعديات على حرم الطريق العام ورفع الإشغالات المخالفة بجميع مدن المحافظة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وقامت الحملة التي نفذها قسم الإشغالات بالحي، بالتعاون مع شرطة المرافق، وتحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، بالمرور الميداني على شارع شيري، أحد الشوارع الحيوية بالمنطقة، لرصد المخالفات والتعديات على الطريق العام.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الجولة الميدانية أسفرت عن ضبط عدد 15 مخالفة إشغال طريق، حيث تبين قيام بعض أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بتجاوز المساحات القانونية المخصصة لهم، وافتراش الطريق العام بما يعيق حركة المارة ويتسبب في تشويه المظهر الحضاري للمنطقة.

ووجّه رئيس حي جنوب الغردقة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع رفع جميع الإشغالات التي تم ضبطها خلال الحملة، مشددًا على قسم الإشغالات وقسم المحال بضرورة التنبيه المشدد على أصحاب المنشآت التجارية بالالتزام التام بالمساحات المحددة قانونًا، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية.

وأوضح رئيس الحي أن الحملات الميدانية مستمرة على مدار الساعة، خاصة في مناطق التطوير وذات الكثافات العالية داخل نطاق حي جنوب الغردقة، وذلك في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها، بما يتماشى مع مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية العالمية.