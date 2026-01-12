قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
ثلوج ورعد.. حالة الطقس اليوم الاثنين 12 يناير 2025
خزني لرمضان.. أسعار الفراخ اليوم بعد انخفاضها
صرف 3.1 مليون جنيه رعاية اجتماعية وإعانات حوادث 443 عاملا غير منتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئاسة حي جنوب الغردقة تتابع أعمال الري بميدان جامع الميناء الكبير

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الرؤية البصرية بمدينة الغردقة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، تابع اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، أعمال الري التي ينفذها قسم الزراعة بميدان جامع الميناء الكبير والنخيل البلدي أمام مبنى الحي.

وأوضح رئيس حي جنوب الغردقة أنه تم تكليف قسم النظافة والتجميل بالحي بمتابعة أعمال الري والالتزام بمواعيدها المقررة، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين الحيوية، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية والحركة السياحية.

وأشار اللواء أحمد جبر إلى أن الحملة استهدفت ري المزروعات وأشجار النخيل بميدان جامع الميناء الكبير وأمام مبنى حي جنوب الغردقة، ضمن خطة التجميل الدورية التي تهدف إلى تحسين الصورة البصرية للمدينة السياحية، بما يليق بمكانتها كأحد أهم المقاصد السياحية على ساحل البحر الأحمر.

وأكد رئيس الحي أن قسم الزراعة يعتمد في أعمال الري على استخدام المياه الرمادية غير الصالحة للشرب أو الاستخدام الآدمي، في إطار ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع ضمان الحفاظ على المسطحات الخضراء والمظهر الحضاري للمدينة.

وأضاف أن هذه الأعمال تأتي ضمن جدول زمني يشمل مختلف الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق حي جنوب الغردقة، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية لأعمال الري والصيانة، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة، بما يحقق الاستدامة البيئية ويعزز من المظهر الجمالي العام للمدينة.

البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة مدن البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

ليفربول

ليفربول يستضيف بارنسلي في دور الـ64 بكأس الاتحاد الإنجليزي

معتمد جمال

نجم الزمالك السابق: يجب مساندة معتمد جمال.. والفريق يحتاج إلى هذا الأمر

سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على غزل المحلة بكأس عاصمة مصر

بالصور

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد