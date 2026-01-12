رئاسة حي جنوب الغردقة تتابع أعمال الري بميدان جامع الميناء الكبير

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الرؤية البصرية بمدينة الغردقة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، تابع اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، أعمال الري التي ينفذها قسم الزراعة بميدان جامع الميناء الكبير والنخيل البلدي أمام مبنى الحي.

وأوضح رئيس حي جنوب الغردقة أنه تم تكليف قسم النظافة والتجميل بالحي بمتابعة أعمال الري والالتزام بمواعيدها المقررة، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين الحيوية، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية والحركة السياحية.

وأشار اللواء أحمد جبر إلى أن الحملة استهدفت ري المزروعات وأشجار النخيل بميدان جامع الميناء الكبير وأمام مبنى حي جنوب الغردقة، ضمن خطة التجميل الدورية التي تهدف إلى تحسين الصورة البصرية للمدينة السياحية، بما يليق بمكانتها كأحد أهم المقاصد السياحية على ساحل البحر الأحمر.

وأكد رئيس الحي أن قسم الزراعة يعتمد في أعمال الري على استخدام المياه الرمادية غير الصالحة للشرب أو الاستخدام الآدمي، في إطار ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع ضمان الحفاظ على المسطحات الخضراء والمظهر الحضاري للمدينة.

وأضاف أن هذه الأعمال تأتي ضمن جدول زمني يشمل مختلف الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق حي جنوب الغردقة، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية لأعمال الري والصيانة، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة، بما يحقق الاستدامة البيئية ويعزز من المظهر الجمالي العام للمدينة.