قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا
ما الموقف القانوني للنواب المتغيبين عن حلف اليمين؟
متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات
الجيش السوري : سنواجه أي تحرك عسكري لـ قسد برد عنيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تقديرا للظروف الاقتصادية للأندية.. اللجنة البارالمبية تعفي الأندية من رسوم اشتراكات اللاعبين في البطولات المحلية لموسم 2025 – 2026

اللجنة البارالمبية المصرية
اللجنة البارالمبية المصرية

أعلن مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى عن قرار جديد يهدف إلى دعم الأندية واللاعبين وذلك من خلال إعفاء الأندية من رسوم اشتراكات اللاعبين للمشاركة في البطولات المحلية خلال الموسم الرياضي 2025 – 2026. ويأتي هذا القرار في إطار جهود اللجنة للتخفيف عن الأندية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وضمان استمرار النشاط الرياضي دون معوقات مالية.

ويعكس هذا القرار التزام اللجنة البارالمبية بمساندة الأندية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير الرياضة البارالمبية وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف وصقل مواهب اللاعبين المشاركين في مختلف الألعاب. وأكدت اللجنة أن الخطوة تهدف إلى عدم توقف النشاط أو تعثر مشاركة اللاعبين نتيجة الأعباء المالية خاصة بعد التأخر في صرف الدعم المالي المخصص للأندية من قبل وزارة الشباب والرياضة.

تخفيف الأعباء المالية 

في تصريحات رسمية شدد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية على أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لتخفيف الضغط المالي عن الأندية الرياضية مؤكداً حرص اللجنة على استمرار البطولات والأنشطة الرياضية وفقًا للخطط المقررة دون أي عوائق. وأضاف المجلس أن اللجنة ستواصل التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتوفير الدعم المالي المخصص للأندية والعمل على حل أي مشكلات قد تواجهها خلال الموسم الجديد بما يضمن انتظام المسابقات وتحقيق الاستقرار الفني والإداري.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأندية الرياضية تحديات مالية كبيرة بسبب زيادة التكاليف التشغيلية وارتفاع أسعار التجهيزات والمستلزمات الرياضية مما يجعل أي تخفيف للأعباء المالية خطوة مهمة لضمان استمرارية مشاركة اللاعبين واستعدادهم الأمثل للبطولات المحلية.

الالتزام بالإجراءات الطبية

أكدت اللجنة البارالمبية أن جميع البطولات والمنافسات المحلية ستُقام وفقًا للإجراءات الطبية المعتمدة وطبقًا للكود الطبي واللوائح المنظمة الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة بما يحافظ على سلامة اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية المشاركة في البطولات. كما شددت اللجنة على أن الالتزام بهذه الإجراءات يأتي ضمن حرصها على تنظيم مسابقات آمنة ومنتظمة وعدم تعريض أي طرف للمخاطر الصحية أو التنظيمية.

تطوير الرياضة البارالمبية

ويرى مراقبون أن قرار الإعفاء يمثل جزءًا من استراتيجية اللجنة البارالمبية لتطوير الألعاب البارالمبية في مصر وتحفيز الأندية على الاهتمام بالرياضيين ذوي الإعاقة وتشجيع مشاركة أكبر عدد ممكن منهم في البطولات المحلية. ويعكس القرار أيضًا وعي اللجنة بأهمية توفير بيئة مستدامة للرياضة البارالمبية بما يضمن اكتشاف المواهب الشابة وإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة عدد اللاعبين المشاركين في البطولات ويحفز الأندية على تقديم برامج تدريبية متطورة دون القلق من أعباء الاشتراكات المالية وهو ما يعد خطوة نوعية لدعم الاستمرارية وتوسيع قاعدة المشاركة في الرياضة البارالمبية على مستوى الجمهورية.

الدعم المستمر للأندية واللاعبين

وأشارت اللجنة إلى أنها ستظل على تواصل مستمر مع الأندية لتذليل أي عقبات قد تظهر أثناء الموسم مع متابعة تطبيق اللوائح والأنظمة الرياضية بشكل دقيق لضمان انتظام المنافسات وتحقيق أعلى مستويات الأداء الفني. كما أكدت أن دعم الأندية واللاعبين سيستمر سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي بما يعكس دور اللجنة البارالمبية في رعاية الرياضيين وتطوير الرياضة في مصر بشكل شامل ومستدام.

وفي ختام بيانها جددت اللجنة البارالمبية المصرية التأكيد على التزامها الكامل بالمعايير الدولية والمحلية في تنظيم البطولات مع متابعة كافة التطورات لضمان أن تظل الرياضة البارالمبية منصة لاكتشاف الأبطال وصقل مهاراتهم وتقديم نموذج يحتذى به في دعم الرياضيين ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها.

إدارة اللجنة البارالمبية المصرية اللجنة البارالمبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى اللجنة البارالمبية الرياضة البارالمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

برايان ليون

رسميا.. صن داونز يضم الكولومبي برايان ليون في صفقة جديدة

الزمالك

الزمالك تحت الضغط.. أزمات مالية وإعارات مؤجلة في كأس العاصمة

ألونسو

فرصة ذهبية.. ريال مدريد يحسم موقف تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

بالصور

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بفستان من اللون الأخضر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بحفل جولدن جلوب

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد