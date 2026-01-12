تقديرا للظروف الاقتصادية للأندية.. اللجنة البارالمبية تعفي الأندية من رسوم اشتراكات اللاعبين في البطولات المحلية لموسم 2025 – 2026

أعلن مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى عن قرار جديد يهدف إلى دعم الأندية واللاعبين وذلك من خلال إعفاء الأندية من رسوم اشتراكات اللاعبين للمشاركة في البطولات المحلية خلال الموسم الرياضي 2025 – 2026. ويأتي هذا القرار في إطار جهود اللجنة للتخفيف عن الأندية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وضمان استمرار النشاط الرياضي دون معوقات مالية.

ويعكس هذا القرار التزام اللجنة البارالمبية بمساندة الأندية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير الرياضة البارالمبية وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف وصقل مواهب اللاعبين المشاركين في مختلف الألعاب. وأكدت اللجنة أن الخطوة تهدف إلى عدم توقف النشاط أو تعثر مشاركة اللاعبين نتيجة الأعباء المالية خاصة بعد التأخر في صرف الدعم المالي المخصص للأندية من قبل وزارة الشباب والرياضة.

تخفيف الأعباء المالية

في تصريحات رسمية شدد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية على أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لتخفيف الضغط المالي عن الأندية الرياضية مؤكداً حرص اللجنة على استمرار البطولات والأنشطة الرياضية وفقًا للخطط المقررة دون أي عوائق. وأضاف المجلس أن اللجنة ستواصل التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتوفير الدعم المالي المخصص للأندية والعمل على حل أي مشكلات قد تواجهها خلال الموسم الجديد بما يضمن انتظام المسابقات وتحقيق الاستقرار الفني والإداري.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأندية الرياضية تحديات مالية كبيرة بسبب زيادة التكاليف التشغيلية وارتفاع أسعار التجهيزات والمستلزمات الرياضية مما يجعل أي تخفيف للأعباء المالية خطوة مهمة لضمان استمرارية مشاركة اللاعبين واستعدادهم الأمثل للبطولات المحلية.

الالتزام بالإجراءات الطبية

أكدت اللجنة البارالمبية أن جميع البطولات والمنافسات المحلية ستُقام وفقًا للإجراءات الطبية المعتمدة وطبقًا للكود الطبي واللوائح المنظمة الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة بما يحافظ على سلامة اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية المشاركة في البطولات. كما شددت اللجنة على أن الالتزام بهذه الإجراءات يأتي ضمن حرصها على تنظيم مسابقات آمنة ومنتظمة وعدم تعريض أي طرف للمخاطر الصحية أو التنظيمية.

تطوير الرياضة البارالمبية

ويرى مراقبون أن قرار الإعفاء يمثل جزءًا من استراتيجية اللجنة البارالمبية لتطوير الألعاب البارالمبية في مصر وتحفيز الأندية على الاهتمام بالرياضيين ذوي الإعاقة وتشجيع مشاركة أكبر عدد ممكن منهم في البطولات المحلية. ويعكس القرار أيضًا وعي اللجنة بأهمية توفير بيئة مستدامة للرياضة البارالمبية بما يضمن اكتشاف المواهب الشابة وإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة عدد اللاعبين المشاركين في البطولات ويحفز الأندية على تقديم برامج تدريبية متطورة دون القلق من أعباء الاشتراكات المالية وهو ما يعد خطوة نوعية لدعم الاستمرارية وتوسيع قاعدة المشاركة في الرياضة البارالمبية على مستوى الجمهورية.

الدعم المستمر للأندية واللاعبين

وأشارت اللجنة إلى أنها ستظل على تواصل مستمر مع الأندية لتذليل أي عقبات قد تظهر أثناء الموسم مع متابعة تطبيق اللوائح والأنظمة الرياضية بشكل دقيق لضمان انتظام المنافسات وتحقيق أعلى مستويات الأداء الفني. كما أكدت أن دعم الأندية واللاعبين سيستمر سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي بما يعكس دور اللجنة البارالمبية في رعاية الرياضيين وتطوير الرياضة في مصر بشكل شامل ومستدام.

وفي ختام بيانها جددت اللجنة البارالمبية المصرية التأكيد على التزامها الكامل بالمعايير الدولية والمحلية في تنظيم البطولات مع متابعة كافة التطورات لضمان أن تظل الرياضة البارالمبية منصة لاكتشاف الأبطال وصقل مهاراتهم وتقديم نموذج يحتذى به في دعم الرياضيين ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها.