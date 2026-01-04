العاصمة الجديدة تستضيف النسخة الثالثة من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

استقر اتحاد الريشة الطائرة برئاسة النائبة هادية حسني، على إقامة النسخة الثالثة من بطولة مصر الدولية البارالمبية على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة.

ومن المقرر، أن تقام البطولة الدولية خلال الفترة من 13 وحتى 18 يناير المقبل بمشاركة عدد كبير من الدول والتي سيعلن عن عددها بشكل نهائي عقب إغلاق باب القيد.

وبدأ مسؤولو الاتحاد خلال الفترة الماضية في عمل إجتماعات دورية بشكل مكثف مع اللجنة العليا للبطولة وبحث متطلبات مسؤولي اللجان المختلفة من أجل توفيرها والعمل على حل جميع العراقيل ومتابعة سير العمل الخاص باللجان.

وأكدت النائبة هادية حسني أن الاتحاد يعمل خلال الفترة الماضية بكامل طاقته بهدف الانتهاء من كافة الأمور الإدارية بشكل سريع ودقيق حتى تخرج البطولة بأفضل صورة.

الجدير بالذكر أن بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية قد انطلقت عام 2024 وشارك بها 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة، وشارك في النسخة الثانية 135 لاعب ولاعبة من 20 دولة.

وحقق لاعبو منتخبنا الوطني في النسخة الماضية 17 ميدالية بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات.