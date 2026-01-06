قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
28 دولة تؤكد مشاركتها في النسخة الثالثة من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية
بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية
محمد سمير

أعلن مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتورة هادية حسني، عدد الدول المشاركة في النسخة الثالثة من بطولة مصر الدولية البارالمبية “لذوي القدرات الخاصة” المقرر إقامتها على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 13 وحتى 18 يناير الجاري.

وضمت قائمة الدول المنتظر مشاركتها في البطولة الدولية 28 دولة وهم: "أمريكا - كندا - الكونغو الديمقراطية - التشيك - إنجلترا - إستونيا - فرنسا - بلجيكا - النمسا - ويلز - اليونان - الهند - العراق - أيرلندا - إيطاليا - الكويت - هولندا - نيجيريا - بيرو - البرتغال - رومانيا - المملكة العربية السعودية - اسكتلندا - جنوب إفريقيا - السويد - تايلاند - تركيا - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”.

وتعد البطولة من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي واستطاعت مصر أن تحصل على ثقة مسؤولي الاتحاد الدولي وتم تصنيفها "Grade 2" وهو أمر ليس بالهين أن ترتقي المسابقة في التصنيف بالرغم من حداثتها ونشأتها حيث لم يتم تنظيمها سوى في نسختين.

ومن جانبها، وجهت النائبة هادية حسني الشكر لمسؤولي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير الذي تلاقاه الاتحاد خلال الفترة الماضية حتى تخرج البطولة بالشكل الذي يعبر عن اسم وسمعة مصر الحضارية لاسيما في ظل تنظيمها للعديد من البطولات العالمية والدولية الكبرى خلال الفترة الأخيرة وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير خلال الفترة الماضية بذوي الهمم ورعايتهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بهدف ادماجهم داخل المجتمع ليكونوا عنصرا فعالا داخل المجتمع المصري.

وبدأ مسؤولو الاتحاد خلال الفترة الماضية في عمل إجتماعات دورية بشكل مكثف مع اللجنة العليا للبطولة وبحث متطلبات مسؤولي اللجان المختلفة من أجل توفيرها والعمل على حل جميع العراقيل ومتابعة سير العمل الخاص باللجان.

الجدير بالذكر أن بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية قد انطلقت عام 2024 وشارك بها 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة، وشارك في النسخة الثانية 135 لاعب ولاعبة من 20 دولة.

وحقق لاعبو منتخبنا الوطني في النسخة الماضية 17 ميدالية بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات.

الريشة الطائرة بطولة مصر الدولية البارالمبية نادي النادي بالعاصمة الجديدة

