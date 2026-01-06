نيران صديقة.. بتروجيت يتقدم على الجونة في كأس عاصمة مصر

تقدم فريق بتروجيت علي نظيره فريق الجونة بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في ختام الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر.

أحرز هدف بتروجيت صابر الشيمي لاعب الجونة، بعد تسجيل هدف بالخطأ بمرماه في الدقيقة 10 من عمر المباراة

تشكيل بتروجيت أمام الجونة

حراسة المرمي: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد وبركات حجاج وأحمد بحبح وتوفيق محمد

خط الوسط: أدهم حامد ومحمد علي عكاشة ومصطفى البدري

خط الهجوم: بدر موسى ومحمد دودو ورشيد أحمد

تشكيل الجونة أمام بتروجيت

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أحمد بلال، أحمد عبد الرسول، صابر الشيمي، الفا توريه

خط الوسط: خالد صديق، حافظ إبراهيم، عبد الله السعيد، رضا صلاح

خط الهجوم: أحمد جمال، أدهم كريم