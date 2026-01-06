كأس أمم إفريقيا | تشكيل منتخب الكونغو أمام الجزائر في دور الـ 16

أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر، في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.



وتأهل منتخب الجزائر من دور المجموعات بعد تحقيق الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط بفوز على السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، ما يزيد من قوتهم لتحقيق انتصار جديد في مشوار حلم تحقيق بطولة أمم أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – أكسيل توانزيبي – صامويل موتوسامي – تشانسيل مبيمبا – جوريس كايمبي.

خط الوسط: ثيو بونجوندا – نجالايل موكاو – ميشاك إيليا.

خط الهجوم: نواه صاديكي – سيدريك باكامبو.