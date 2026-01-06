قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس أمم إفريقيا | تشكيل منتخب الكونغو أمام الجزائر في دور الـ 16

منتخب الكونغو
منتخب الكونغو
حسام الحارتي

أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر، في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.


وتأهل منتخب الجزائر من دور المجموعات بعد تحقيق الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط بفوز على السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، ما يزيد من قوتهم لتحقيق انتصار جديد في مشوار حلم تحقيق بطولة أمم أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – أكسيل توانزيبي – صامويل موتوسامي – تشانسيل مبيمبا – جوريس كايمبي.

خط الوسط: ثيو بونجوندا – نجالايل موكاو – ميشاك إيليا.

خط الهجوم: نواه صاديكي – سيدريك باكامبو.

سيباستيان ديسابر الكونغو الديمقراطية الجزائر بطولة كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

بالصور

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد