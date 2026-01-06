لامين يامال: الراحة تأتي دائما داخل المسجد

أكد النجم الإسبانى لامين يامال أن دخوله المسجد يمنحه شعورًا بالسلام، وذلك على هامش زيارته لمسجد الشيخ زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال يامال، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: «قضينا يومًا فى المسجد، وبصراحة المسجد يعطى الكثير من السلام، أيًا كان دينك إذا ذهبت إلى المسجد ستشعر بالسلام».

وواصل: «الأجواء الروحانية داخل المسجد تجعلك تشعر بالسلام».

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق أتلتيك بلباو بالدور نصف النهائى لبطولة كأس السوبر الإسبانى، فى اللقاء المقرر إقامته مساء غد الأربعاء، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.