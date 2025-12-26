لماذا يستيقظ لامين يامال بعد منتصف الليل؟.. سر غير متوقع

فاجأ نجم برشلونة الشاب لامين يامال متابعيه بكشف جوانب شخصية غير مألوفة من حياته اليومية، وذلك عبر أول فيديو ينشره على قناته الجديدة في منصة يوتيوب، والذي حقق ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة من إطلاقه.

وخلال جولة داخل شقته القديمة، قبل انتقاله إلى منزل جديد، قدم يامال صورة عفوية عن حياته بعيدًا عن الملاعب، كاشفا تفاصيل بسيطة لكنها لافتة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير.

جولة خاصة داخل شقة البدايات

في فيديو تجاوزت مدته 10 دقائق، اصطحب مهاجم برشلونة، برفقة ابن عمه، متابعيه في جولة داخل الشقة التي عاش فيها منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره، والمكوّنة من ثلاث غرف.

وسرعان ما حقق المقطع انتشارا لافتا، إذ حصد ما يقارب 5 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة، إلى جانب آلاف التعليقات التي أشادت بعفويته وبساطته.

فوضى محببة و يامال يعترف لست منظما

لم يتردد النجم الصاعد في الاعتراف بأنه ليس شخصا شديد التنظيم، مشيرا إلى أكوام الملابس المنتشرة في أرجاء الشقة، مؤكدا مازحا أن الترتيب ليس من أولوياته اليومية.

كما كشف أنه بدأ بالفعل في جمع أغراضه استعدادا للانتقال إلى مسكن جديد، في مرحلة جديدة من حياته الشخصية والمهنية.

الفانيليا في كل مكان

ومن بين التفاصيل اللافتة، تحدث يامال عن هوسه برائحة الفانيليا، حيث تنتشر معطرات الجو والشموع بهذه الرائحة في مختلف زوايا الشقة.

وقال ضاحكا “لا أحب سوى رائحة الفانيليا… كل شيء في منزلي يجب أن تفوح منه هذه الرائحة”.

سر الاستيقاظ ليلا والبسكويت السبب

في أكثر لحظات الفيديو طرافة، كشف يامال عن عادة غريبة في روتينه اليومي، إذ قال إنه يحرص على النوم مبكرًا كي يستيقظ بعد منتصف الليل لتناول الحلوى والبسكويت.

وأضاف ممازحا: “هذا هو مخططي المفضل… وربما لهذا السبب لا يمكن أن تكون لدي صديقة، لأنني أستيقظ في منتصف الليل”.

ألعاب الفيديو «زوجتي الوفية»

وأظهر الفيديو شغف يامال الكبير بألعاب الفيديو، حيث استعرض مجموعته من الأجهزة، وعلى رأسها جهاز البلايستيشن، الذي وصفه مازحا بـ“زوجتي الوفية”.

كما عرض أسطوانة موقعة من نجم الراب العالمي دكتور دري، معلقًا بفخر: “ربما لا أملك منزل 50 سنت، لكن هذه جوهرة حقيقية”.

جوائز تروي رحلة الصعود السريع

وخلال الجولة، توقف يامال عند خزانة خاصة تضم أبرز الجوائز الفردية التي حققها في مسيرته المبكرة، من بينها جائزة كوبا وجائزة أفضل لاعب في اليورو، إلى جانب عدة تكريمات أخرى تعكس صعوده السريع في عالم كرة القدم.

شرفة مهجورة حفاظًا على الخصوصية

في الطابق العلوي، كشف يامال عن غرفته الخاصة، التي تضم شرفة نادرًا ما يستخدمها وأوضح أن الخوف من تطفل المارة حرمه من الاستمتاع بها، قائلًا بأسف: “كنا نظن أنها ستكون رائعة في الصيف، لكننا لم نضع حتى وسائد على الأريكة”.

وعد للجماهير بشرط

وفي ختام الفيديو، وجه لامين يامال دعوة لمتابعيه للاشتراك في قناته، ملمحا إلى إمكانية تصوير جولة جديدة داخل منزله الجديد في حال وصل عدد المشتركين إلى 10 ملايين.

بهذا الظهور العفوي، نجح لامين يامال في تقديم نفسه للجمهور بصورة إنسانية قريبة، تؤكد أن وراء نجم الملاعب شابا بسيطا، يعيش تفاصيل يومية لا تختلف كثيرًا عن أقرانه، وإن كانت تحظى بمتابعة الملايين.

