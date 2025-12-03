قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع.. والسبب مفاجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ميندييتا يكشف أسباب تراجع أداء لامين يامال مع برشلونة

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

 تحدث جازيكا ميندييتا، أحد أبرز نجوم الكرة الإسبانية السابقين، عن تراجع مستوى لامين يامال خلال الفترة الماضية، رغم مشاركته في فوز برشلونة الأخير على أتلتيكو مدريد في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

ميندييتا أكد في تصريحاته أن تقييم وضع يامال بدقة ليس أمرًا سهلاً، موضحًا أن الجهاز الفني يمتلك كافة البيانات المتعلقة بعدد دقائق المشاركة، وأن الأمر يرتبط كثيرًا بالحالة البدنية للاعب.

 وأشار إلى أن عضلة الفخذ قد تكون عنصرًا مؤثرًا في قدرته على تقديم أفضل أداء داخل الملعب.

وأضاف أن برشلونة لم يكن في أفضل حالاته التكتيكية خلال الفترة الماضية، وهو ما أجبر يامال على تحمل أدوار إضافية داخل الملعب والمشاركة لفترات أطول مما يجب، خاصة في ظل غياب بعض اللاعبين المؤثرين.

وأوضح ميندييتا أن إصابة رافينيا كانت من العوامل التي تسببت في الاعتماد على يامال رغم شعوره بآلام عضلية، وهو ما قد يكون أثّر على مستواه، مشددًا على أن مثل هذه الإصابات تحتاج وقتًا للتعافي الكامل، ويتعين على اللاعب التكيف معها حتى تتحسن تدريجيًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تحسن أداء برشلونة في المباراة الأخيرة يعد مؤشرًا إيجابيًا، سواء للفريق أو لامين يامال نفسه، الذي يحتاج إلى بيئة تكتيكية مستقرة كي يستعيد أفضل نسخة منه.

لامين يامال برشلونة الدوري الإسباني

ريهام عبد الغفور

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

فيلم صوفيا

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

