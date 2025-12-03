ميندييتا يكشف أسباب تراجع أداء لامين يامال مع برشلونة

تحدث جازيكا ميندييتا، أحد أبرز نجوم الكرة الإسبانية السابقين، عن تراجع مستوى لامين يامال خلال الفترة الماضية، رغم مشاركته في فوز برشلونة الأخير على أتلتيكو مدريد في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

ميندييتا أكد في تصريحاته أن تقييم وضع يامال بدقة ليس أمرًا سهلاً، موضحًا أن الجهاز الفني يمتلك كافة البيانات المتعلقة بعدد دقائق المشاركة، وأن الأمر يرتبط كثيرًا بالحالة البدنية للاعب.

وأشار إلى أن عضلة الفخذ قد تكون عنصرًا مؤثرًا في قدرته على تقديم أفضل أداء داخل الملعب.

وأضاف أن برشلونة لم يكن في أفضل حالاته التكتيكية خلال الفترة الماضية، وهو ما أجبر يامال على تحمل أدوار إضافية داخل الملعب والمشاركة لفترات أطول مما يجب، خاصة في ظل غياب بعض اللاعبين المؤثرين.

وأوضح ميندييتا أن إصابة رافينيا كانت من العوامل التي تسببت في الاعتماد على يامال رغم شعوره بآلام عضلية، وهو ما قد يكون أثّر على مستواه، مشددًا على أن مثل هذه الإصابات تحتاج وقتًا للتعافي الكامل، ويتعين على اللاعب التكيف معها حتى تتحسن تدريجيًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تحسن أداء برشلونة في المباراة الأخيرة يعد مؤشرًا إيجابيًا، سواء للفريق أو لامين يامال نفسه، الذي يحتاج إلى بيئة تكتيكية مستقرة كي يستعيد أفضل نسخة منه.