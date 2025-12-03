عميد كلية الدعوة: أصحاب الهمم نماذج مضيئة ويجب التعامل معهم باحترام وتقدير

أكد الدكتور علي عثمان شحاتة، عميد كلية الدعوة الإسلامية، أن ذوي الهمم هم أبناء وإخوة من أسر كريمة، وأنه في اليوم العالمي للإعاقة يوجّه لهم التحية والتقدير، داعيًا لهم بدوام القدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الإبداع والعطاء، مشددًا على أن الإعاقة لا تقف أبدًا أمام النجاح، وأن التاريخ الإسلامي والمصري مليء بنماذج مشرّفة قدمت الكثير رغم إعاقتها.

دعم نفسي كبير

وأوضح في تصريح له، أن أصحاب الهمم يحتاجون بشكل أساسي إلى دعم نفسي كبير، وأن التعامل معهم يجب أن يكون باحترام وتقدير، مع تعزيز جانب التحدي لديهم وليس جانب الإعاقة، لافتًا إلى وجود نماذج عظيمة مثل الدكتور طه حسين وغيرهم ممن تجاوزوا الإعاقة وحققوا ما يشار إليه بالبنان.

الثقافة والوعي

وأشار إلى أن بعض الناس يقعون في أخطاء كبيرة أثناء التعامل مع ذوي الهمم بسبب النظرة السلبية أو التقليل من قدراتهم، مؤكدًا ضرورة تغيير هذه الثقافة والوعي بأهمية دعمهم وإشراكهم في المجتمع بشكل طبيعي.

حرمة التنمر

وشدّد على حرمة التنمر في الدين الإسلامي، موضحًا أن النبي ﷺ قال: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"، وأن أي شكل من أشكال السخرية أو الإيذاء النفسي مخالف تمامًا للمبادئ الإسلامية.

مواهب مميزة

ولفت إلى أنه كان هناك اليوم احتفالية خاصة لذوي الهمم داخل الكلية بمناسبة اليوم العالمي لهم، مؤكدًا أنه شاهد مواهب مميزة في الابتهالات وتلاوة القرآن والتقديم، ما يعكس قدرات كبيرة تستحق الدعم والرعاية.

ووجه رسالة تقدير لأصحاب الهمم، قائلًا إن الدولة ومؤسساتها تدعمهم بقوة، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح في مختلف المجالات.