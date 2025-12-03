سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي استعداداته لانطلاق بطولة إفريقيا للأندية التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

‏‎وقرر طارق خيري، المدير الفني للفريق، استمرار التدريب على فترتين، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى قبل انطلاق البطولة.

يأتي قرار المدير الفني بخوض التدريب على فترتين لزيادة الجرعات التدريبية الفنية المخصصة للاعبات، وفقاً للبرنامج الموضوع لإعداد الفريق للبطولة.

ويستضيف النادي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات»، رقم 29 خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري بصالة الأمير عبد الله الفيصل.