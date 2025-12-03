طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" يشعل مواقع التواصل الاجتماعى

طرح صُناع مسلسل "سنجل ماذر فاذر" البوستر الرسمي للعمل، استعدادًا لعرضه على شاشة MBC مصر يوم 21 ديسمبر ، وسط حالة من الترقب والاهتمام من الجمهور ومحبي الدراما الكوميدية الاجتماعية.

المسلسل من بطولة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، محمد كيلاني، وهنادي مهنا، انجى وجدان ، حنان سليمان ، ليلى عز العرب، اسماعيل فرغلى ، طارق صبرى ، امجد الحجار ومن تأليف نجلاء الحدينى و قصة و إخراج تامر نادي، د. محمد محسن المسؤول الإعلامي، ومن إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان.

ويظهر أبطال المسلسل على البوسترات في أجواء تعكس طابع العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية واللمسات الإنسانية والكوميدية، حيث يقدم المسلسل رؤية مختلفة للعلاقات الأسرية في ظل تحديات الحياة الحديثة.

ويُعد العمل من أبرز الإنتاجات المنتظرة خلال الموسم الجديد، إذ يجمع بين نجوم لهم جماهيرية كبيرة وفريق عمل متميز يسعى لتقديم محتوى درامي يعكس الواقع بروح فنية راقية