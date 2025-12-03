مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع.. والسبب مفاجأة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مدرسة وشخص آخر لقيامهما بإلقاء مادة كاوية على سيارة رئيس قسم التربية الرياضية بالمدرسة اللغات التي تعمل بها بسبب خصم المديرة نصف يوم لها.

مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من مديرية بإحدى مدارس اللغات في التجمع بتعرض سيارتها لتلفيات جراء إلقاء مادة كاوية عليها.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أن وراء ارتكاب الواقعة مدرسة بالمدرسة قامت صاحبة السيارة بخصم نصف يوم لها فقامت بالانتقام منها.

حيث تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن المتهمة بعد تعرضها لخصم نصف يوم من مديرتها قامت بالاستعانة بشخص وإلقاء مادة كاوية على سيارتها للانتقام منها.