الكينج راجع.. محمد منير يُفاجئ جمهوره ببروفة خاصة تُشعل السوشيال ميديا
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
حوادث

مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع.. والسبب مفاجأة

أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مدرسة وشخص آخر لقيامهما بإلقاء مادة كاوية على سيارة رئيس قسم التربية الرياضية بالمدرسة اللغات التي تعمل بها بسبب خصم المديرة نصف يوم لها.

مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من مديرية بإحدى مدارس اللغات في التجمع بتعرض سيارتها لتلفيات جراء إلقاء مادة كاوية عليها.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أن وراء ارتكاب الواقعة مدرسة بالمدرسة قامت صاحبة السيارة بخصم نصف يوم لها فقامت بالانتقام منها.

حيث تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن المتهمة بعد تعرضها لخصم نصف يوم من مديرتها قامت بالاستعانة بشخص وإلقاء مادة كاوية على سيارتها للانتقام منها.

