إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم مركبتين توكتوك ببني سويف

أصيب 8 أشخاص اليوم الأربعاء في حادث تصادم مركبتين توكتوك على طريق سمسطا ـ بني حلة، جنوب غرب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مركبتين توكتوك بالطريق الفرعي سمسطا ـ بني حلة، نتج عنه إصابة 8 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي.