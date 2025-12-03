محافظ بني سويف يتفقد ملتقى التوظيف التابع لحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الملتقى التوظيفي الذي تنظمه المحافظة _تحت إشراف إدارة الاستثمار ووحدة شؤون المرأة بالديوان العام _ وبالتعاون مع جمعية مستثمري المناطق الصناعية ،لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وذوي الإعاقة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030،ودعما لحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمن خطة المحافظة في مجال دعم كافة شرائح المجتمع وتمكينهم اقتصاديًا.

جاء ذلك بنادي الإدارة المحلية و في حضور:سلمى فتحي مدير إدارة الاستثمار ، الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف،أحمد محمود العربي مدير عام مديرية العمل عصام سليمان رئيس جمعية مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أجنحة ومكاتب المصانع والشركات المشاركة لاستقبال طلبات الراغبين في الحصول على فرص العمل ، واستفسر من المندوبين وممثلي الشركات عن الوظائف المتاحة أمام الشباب مؤكدا على أهمية الالتزام بالقوانين التي تضمن حقوق العاملين المادية والرعاية الاجتماعية والصحية، حيث يُشارك في الملتقى نحو 20 مصنعاً وشركة من المناطق الصناعية المختلفة، تشمل: بياض العرب الصناعية، كوم أبو راضي الصناعية ، الصناعات المتوسطة ، المجمع الصناعي ببياض العرب، وذلك لتوفير الاحتياجات الفعلية للمصانع والشركات في العديد من المهن والوظائف والتي تشمل (عمال إنتاج/عمال جودة/فنيين ميكانيكا /فنيين كهرباء/ سائقين كلارك / مهندسي إنتاج/مهندسي كهرباء/أمناء مخازن / مشرفين/ إداريين/فنيي صيانة/عمال نسيج/مهندس جودة/كهرباء كنترول/ تخطيط ومتابعة/ عمالة متنوعة / فنيين ) .

كما يتضمن الملتقى تنفيذ مبادرة مقدمة من شركة Hi Deep AI تحت رعاية المحافظ، تستهدف تدريب 3 أشهر للخريجين وطلاب السنوات النهائية في التخصصات التكنولوجية ومجالات الأعمال، بهدف تعزيز مهاراتهم العملية وتزويدهم بمتطلبات سوق العمل ، وذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات (Front-End Development_ Back-End Development_ Mobile Development_ Database Engineering_ DevOps_ Quality Assurance (QA)،وفي تخصصات الأعمال والتسويق في مجالات ( Digital Marketing/ Sales Marketing_

حيث أكد محافظ بني سويف أهمية التوسع في عقد مثل تلك الملتقيات التوظيفية ، التي تتناول موضوع محوري يتعلق بتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة ، لاسيما وأن هذا الملتقي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة المحافظة لدعم المبادرات المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، فضلا عن أن تنظيم الملتقى يعتبر جزءً من الدور الحيوي للمحافظة في دعم الصناعة وتوفير الكوادر المؤهلة وتلبية احتياجات سوق العمل، خاصة داخل المناطق الصناعية التي تشهد توسعًا ملحوظًا وتنوعًا في الأنشطة الإنتاجية.

فيما أشارت رئيس وحدة شؤون المرأة إلى أن الملتقى يقام تحت رعاية المحافظ ، ضمن فعاليات حملة "16يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة “،التي يتم تنفيذها في الفترة من 25نوفمبر الماضي حتى 10 الشهر الجاري ،تحت شعار “احميها ..ولا تؤذيها “وذلك تزامنًا مع الاحتفال العالمي لمناهضة العنف القائم على النوع ، وضمن برنامج الحكومة في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في محاورها الأربع، لدعم حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

في حين أشارت مدير الاستثمار إلى تكليفات المحافظ بالتواصل مع الشباب حتى حصولهم على الوظائف، وتسهيل الإجراءات المطلوبة، مع تكثيف برامج التوعية والإعلام لتعريف الشباب بفرص العمل المتوفرة والمتاحة بالقطاع الخاص بالمحافظة،مع التأكيد على ترحيب واستعداد المحافظة للتعاون مع كافة الجهات الشريكة لعقد مزيد من ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل لأبناء بنى سويف.

