قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
قرار عاجل بصرف حافز التدريس الجديد لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد ملتقى التوظيف التابع لحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الملتقى التوظيفي الذي تنظمه المحافظة _تحت إشراف إدارة الاستثمار ووحدة شؤون المرأة  بالديوان العام _ وبالتعاون مع جمعية مستثمري المناطق الصناعية ،لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وذوي الإعاقة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030،ودعما لحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمن خطة المحافظة في مجال دعم كافة شرائح المجتمع وتمكينهم اقتصاديًا.

جاء ذلك بنادي الإدارة المحلية و في حضور:سلمى فتحي مدير إدارة الاستثمار ، الدكتورة شيماء كرم  رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف،أحمد محمود العربي مدير عام مديرية العمل عصام سليمان رئيس جمعية مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أجنحة ومكاتب المصانع والشركات المشاركة لاستقبال طلبات الراغبين في الحصول على فرص العمل ، واستفسر من المندوبين وممثلي الشركات عن الوظائف المتاحة أمام الشباب مؤكدا على أهمية الالتزام بالقوانين التي تضمن حقوق العاملين المادية والرعاية الاجتماعية والصحية، حيث يُشارك في الملتقى نحو 20 مصنعاً وشركة من المناطق الصناعية المختلفة، تشمل: بياض العرب الصناعية، كوم أبو راضي الصناعية ، الصناعات المتوسطة ، المجمع الصناعي ببياض العرب، وذلك لتوفير الاحتياجات الفعلية للمصانع  والشركات في العديد من المهن والوظائف والتي تشمل (عمال إنتاج/عمال جودة/فنيين ميكانيكا /فنيين كهرباء/ سائقين كلارك / مهندسي إنتاج/مهندسي كهرباء/أمناء مخازن / مشرفين/ إداريين/فنيي صيانة/عمال نسيج/مهندس جودة/كهرباء كنترول/  تخطيط ومتابعة/ عمالة متنوعة / فنيين ) .

كما يتضمن الملتقى تنفيذ مبادرة مقدمة من شركة Hi Deep AI تحت رعاية المحافظ، تستهدف تدريب 3 أشهر للخريجين وطلاب السنوات النهائية في التخصصات التكنولوجية ومجالات الأعمال، بهدف تعزيز مهاراتهم العملية وتزويدهم بمتطلبات سوق العمل ، وذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات (Front-End Development_ Back-End Development_  Mobile Development_  Database Engineering_ DevOps_ Quality Assurance (QA)،وفي تخصصات الأعمال والتسويق في مجالات ( Digital Marketing/ Sales  Marketing_  

حيث أكد محافظ بني سويف أهمية التوسع في عقد مثل  تلك الملتقيات التوظيفية ، التي تتناول موضوع محوري يتعلق بتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة ، لاسيما وأن هذا الملتقي في إطار توجيهات  القيادة السياسية، وضمن خطة المحافظة لدعم المبادرات  المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، فضلا عن أن تنظيم  الملتقى يعتبر جزءً من الدور الحيوي للمحافظة في دعم الصناعة وتوفير الكوادر المؤهلة وتلبية احتياجات سوق العمل، خاصة داخل المناطق الصناعية التي تشهد توسعًا ملحوظًا وتنوعًا في الأنشطة الإنتاجية.

فيما أشارت رئيس وحدة شؤون المرأة إلى أن الملتقى يقام تحت رعاية المحافظ ، ضمن فعاليات حملة "16يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة “،التي يتم تنفيذها في الفترة من 25نوفمبر الماضي حتى 10 الشهر الجاري ،تحت شعار “احميها ..ولا تؤذيها “وذلك  تزامنًا مع الاحتفال العالمي  لمناهضة العنف القائم على النوع ، وضمن برنامج الحكومة في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في محاورها الأربع، لدعم حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

 في حين أشارت مدير الاستثمار إلى تكليفات المحافظ بالتواصل مع الشباب حتى حصولهم على الوظائف، وتسهيل الإجراءات المطلوبة، مع تكثيف برامج التوعية والإعلام لتعريف الشباب بفرص العمل المتوفرة والمتاحة بالقطاع الخاص بالمحافظة،مع التأكيد على ترحيب واستعداد المحافظة للتعاون مع كافة الجهات الشريكة لعقد مزيد من ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل لأبناء بنى سويف.

وخلال جولته، أثنى المحافظ على الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الاستثمار ووحدتا شؤون المرأة والإعاقة في تنظيم الملتقى، والتنسيق مع الشركات والمصانع وجمعية مستثمري المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي أهمية خاصة لهذه الملتقيات التي تُعد إحدى الأدوات الفعّالة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دعم الصناعة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتمكين المرأة ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وأشارت الدكتورة شيماء كرم، رئيس وحدة شؤون المرأة، إلى أن الملتقى يُقام ضمن فعاليات حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"التي تُنفذ في الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر،تحت شعار "احميها… ولا تؤذيها"،وبما يتسق مع جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في محاورها الأربع.

فيما أوضحت الأستاذة سلمى فتحي، مدير إدارة الاستثمار، أن تنفيذًا لتوجيهات المحافظ فقد تم التنسيق المباشر مع الشركات والمصانع بالتعاون مع جمعية مستثمري المناطق الصناعية، إلى جانب التنسيق مع وحدة شؤون الإعاقة ووحدة شؤون المرأة لضمان مشاركة واسعة وفرص مناسبة للجميع.

وأضافت أن الإدارة أعدّت قوائم دقيقة بالشباب وذوي الإعاقة الباحثين عن فرص عمل، مع توفير فرق عمل لمتابعتهم حتى استلام الوظائف، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بالوظائف المتاحة، مؤكدة استعداد المحافظة لعقد المزيد من الملتقيات بالتعاون مع الجهات الشريكة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وتحقيقًا لأهداف الدولة في تمكين الشباب.

بني سويف الفشن بياض العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ترشيحاتنا

وفد الأزهر يختتم زيارته لإسبانيا

لتعزيز التعاون.. وفد الأزهر يختتم زيارته لإسبانيا بلقاء عمدة مدينة بارلا

دعاء المغرب

دعاء المغرب.. كلمات مستجابة تمنحك البركة في الرزق

ندوة بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر: الرضاع واجب شرعي وفطري وفوائده تتجاوز الطفل إلى الأم

بالصور

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد