الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية

فرص عمل مجزية للشباب أعلنتها وزارة العمل خلال الساعات الماضية وذلك بتوفير ما يقرب من ألف وظيفة في أحد المشاريع القومية.

فرص عمل في محطة الضبعة النووية

أعلنت وزارة العمل، في إطار توجيهات الوزير محمد جبران بتوفير فرص عمل للشباب ورفع معدلات التشغيل بالمشروعات القومية، عن إتاحة مجموعة من الوظائف الفنية الجديدة بالتعاون مع إحدى الشركات المنفذة لأعمال الإنشاءات داخل محطة الضبعة النووية.

الوظائف المطلوبة

وأوضح وزارة العمل أن الإدارة العامة للتشغيل، وبالتنسيق مع الشركة، وفّرت عدداً من الوظائف المتخصصة للعمل داخل المشروع، تشمل:

300 لحّام (كهرباء – أرجون – CO₂)

500 فني تركيبات هياكل معدنية

300 مبيض محارة.

سكن ووجبات يومياً

وأكدت الوزارة أن الوظائف المعلنة تأتي مرفقة بحزمة مزايا توفرها الشركة للمتقدمين، تشمل 3 وجبات يومياً، إقامة كاملة داخل سكن مخصص للعاملين، وسائل انتقال من وإلى المشروع.

ومن ضمن مزايا الوظائف المطلوبة توفير خدمة التأمين الاجتماعي والصحي.

الراتب من 13 ألفا لـ 40 ألفا

اما بالنسبة لفئة الرواتب ، فقد أعلنت وزارة العمل أن الرواتب تبدأ من 13,000 جنيه وتصل إلى 40,000 جنيه وفقاً للخبرة واجتياز الاختبارات الفنية.

اختبارات التقديم الوظائف المعلنة

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل:"تُجرى الاختبارات من الأحد إلى الخميس، من كل أسبوع، لحين اكتمال العدد المطلوب ،وذلك خلال الفترة من 8 صباحاً حتى 4 عصراً، وأن يوم للتقديم هو نفس يوم الاختبارات، على أن يعمل المقبولون بنظام 24 يوم عمل + 6 أيام راحة، بواقع 8 ساعات يومياً."

طريقة التقديم للوظائف في محطة الضبعة

وأفادت الوزارة أن التقديم يتم بمقر شركة تريست روسيم بجوار كافيتريا الساحل الشمالي – الضبعة – محافظة مطروح.

طرق الاستعلام

وللاستعلام يمكن التواصل عبر:

أ. ناجي: 01029951811... وأ. صلاح محمد: 01040988442

واختتمت وزارة العمل بيانها بالتأكيد على أن توفير هذه الفرص يأتي استمراراً لجهودها في دعم المشروعات القومية العملاقة، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد جبران بتوسيع مظلة التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة للشباب.