إيقاف قيد جديد للزمالك وارتفاع القضايا إلى 6

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات متتالية، وذلك وفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025.

واكتفى «فيفا» بالإشارة إلى قرار الإيقاف دون الكشف عن تفاصيل إضافية أو توضيح هوية الأطراف المتسببة في هذا الإجراء.

وكان سبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد للزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه، بخلاف إيقاف القيد 3 فترات بسبب قضية مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق

وأصبح عدد القضايا على الزمالك 6 قضايا حتى الآن منها قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات الصادر اليوم.

يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات 14 لاعبًا قبل انطلاق مباريات الأبيض في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويفتقد الزمالك لخدمات كل من محمد عواد ومحمود حمدي"الونش" للتواجد مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والخماسي محمد صبحي و أحمد فتوح و حسام عبد المجيد و محمد إسماعيل و محمد شحاتة الذين سينضمون لمعسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس، بجانب الأنجولي شيكو بانزا المنضم لمعسكر منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا.

وفي نفس الوقت يغيب كل من، أحمد ربيع ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد للإصابة ويخضع الثلاثي لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الخميس على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر .